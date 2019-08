Pri kopanju v Blejskem jezeru upoštevajte priporočila NIJZ

Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, lahko alge opazimo kot rjavo obarvanost gladine na mestih, kjer voda miruje. Inštitut poleg kopanja na območju alg odsvetuje tudi sedenje na posušenih algah na obrežju jezera ter po kopanju priporoča prhanje. V primeru alergijskih reakcij, kot so draženje kože in sluznic ter oteženo dihanje, pa kopalcem svetuje, naj poiščejo zdravniško pomoč.

Špela Remec Rekar, ki v Sektorju za ekološko stanje voda na Agenciji za okolje (Arso) spremlja stanje Blejskega jezera, že dlje časa opozarja, da se ekološko stanje jezera, ki je bilo dolgo med zmernim in dobrim, slabša. Razlogi za to so skokovit porast turizma, povečanje prometa ob in na jezeru ter povečanje števila ribičev in kopalcev. Za izboljšanje razmer je nujna manj intenzivna raba pojezerja, je prepričana.

Kot zagotavljajo na Občini Bled, si prizadevajo, da bi bili vplivi na Blejsko jezero, ki jih povzroča človek, čim manjši. Letos je tako občina končala izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije ob Blejskem jezeru, postopno pa tudi zapira jezersko skledo za promet.

Foto: Luka Artelj Turizem Bled z akcijo "Vprašaj me, sem domačin" obiskovalce opozarja, kje kopanje in posedanje na obali nista dovoljena. "Skupaj z javnim podjetjem Infrastruktura Bled jih vabimo v Grajsko kopališče, kjer je urejena vsa infrastruktura, od letos naprej tudi krema, ki ne škodi okolju," je izpostavila Romana Purkart iz Turizma Bled.

Čakajo na odprtje južne obvoznice

Kot je dodala, bodo za jezero največ naredili, ko bodo lahko celotno jezersko skledo zaprli za promet. To pa ne bo možno, dokler ne bo zgrajena južna obvoznica. Zato blejska občina ponovno apelira na državo za nujno izgradnjo obvoznice.

"Ko bo obvoznica zgrajena, bo Bled lahko začel tudi sanirati kanal na Ljubljanski cesti, kar zdaj zaradi tega, ker sanacija zahteva popolno zaporo ceste, ni možno, saj bi s tem Bohinj odrezali od sveta," je pojasnila Purkartova.