Bratuškova na Bledu izpostavila potrebo po južni obvoznici do Bohinja

Ministrica za infrastrukturo je ob obisku Bleda izpostavila potrebo po južni obvoznici do Bohinja. Foto: STA

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je danes na Gorenjskem ogledala več gradbišč in predstavitev projekta izgradnje južne razbremenilne ceste na Bledu. Kot je izpostavila ministrica, je infrastruktura izredno pomembna, ob čemer upa, da se tega zavedajo tudi domačini. Kot je izpostavila, bi obvoznica zelo pomagala prav njim.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je po predstavitvi projekta blejske južne razbremenilne ceste pojasnila, da so se z občino dogovorili, da bodo na ministrstvu za infrastrukturo oziroma na direkciji za ceste do konca leta pripravili študijo o tem, kako bi lahko projekt potekal po fazah.

Večina zemljišč za prvi del ceste že pridobljena

Po njenih besedah je večina zemljišč za prvi del že pridobljena, teče pa še nekaj postopkov razlastitve. "Apeliram na ljudi, da razumejo, da je infrastruktura pomembna in da bo ta razbremenilna cesta res veliko pomagala prav njim," je dodala Bratuškova. Na ministrstvu po njenih zagotovilih delajo vse, da bi "ne glede na dodatne stroške ljudem ob novi cesti olajšali življenje oziroma da bo cesta čim manj učinkovala na njihova življenja".

Po besedah Bratuškove je sicer bolj problematičen drugi del predvidene ceste, in sicer od predora proti Bohinju. "Dogovorili smo se, da bi oba občinska sveta, bohinjski in blejski, septembra sklicala skupno sejo, na kateri bomo prisotni tudi predstavniki ministrstva oziroma direkcije. Pogledali bomo, kako lahko stvari uredimo tako, da ne pride do nekaj letnih, da ne rečem desetletnih zamikov," je še dejala ministrica.

Na obstoječi cesti v času poletne sezone gneča in kolone

Tudi blejski župan Janez Fajfar je izpostavil potrebo po novi cesti. Obstoječa cesta, ki je glavna tranzitna cesta z Bleda do Bohinja, teče ob jezeru skozi samo središče Bleda, kar je po županovih besedah vzrok za nemogoče stanje. "To je daleč od vseh pričakovanj gostov, ki si jih na Bledu želimo, in tudi domačinov," je poudaril Fajfar.

Tudi sam je izrazil upanje, da bodo na skupni septembrski seji z bohinjskimi in blejskimi svetniki odločili, kako naprej. "Upamo, da bodo zemljišča na prvem delu rešena do konca leta, da bi ljudje spoznali, da je cesta potrebna," je dodal blejski župan.