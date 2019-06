Gradnja terminala na Brniku: Fraport ni prejel pritožb na izbor izvajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi, ki upravlja brniško letališče. Izbrani družbi GIC Gradnje in Elcom bosta po podpisu pogodbe tako lahko začeli gradnjo. Kdaj bo podpisana pogodba in kdaj bodo stekla dela, bo znano v prihodnjih dneh.