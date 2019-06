Na Bledu v vodi našli neeksplodirano ročno bombo. Kaj storiti v primeru take najdbe?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lokalni prebivalec je v petek v potočku v Mali Zaki na Bledu našel neeksplodirano ročno bombo, sporočajo s kranjske policijske uprave. "Šlo naj bi za ročno bombo iz druge svetovne vojne," pravijo in dodajajo, da so jo strokovnjaki varno uničili.

Najdbe neeksplodiranih sredstev v Sloveniji niso redkost.

"Med najdbami je največ ročnih bomb, različnih vrst streliva za pehotno orožje, vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min ter letalskih bomb," piše na spletni strani enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, kjer navajajo še, da je največja verjetnost za tovrstno najdbo v severnoprimorski regiji, kjer je med prvo svetovno vojno potekala soška fronta.

A zemljevid najdb kaže, da lahko na eksplozivna telesa iz prve ali druge svetovne vojne, pa tudi vojne za Slovenijo, naletite praktično kjerkoli:

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev v Sloveniji. Foto: sos112.si

Kaj storiti, če najdete sumljiv predmet?

Četudi gre za sto let staro bombo ali mino, pa je ta še vedno nevarna, opozarjajo pristojni. Blejski občan je ravnal pravilno, ko je o najdbi obvestil policijo in gasilce.

"Kdor naleti na predmet, ki bi lahko bil neeksplodirano sredstvo, naj se ga ne dotika in naj takoj pokliče 112 ali 113," svetujejo na kranjski policijski upravi.

Še nekaj nasvetov enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), ki je del Uprave RS za zaščito in reševanje:

Ob najdbi se ne ustrašimo, ostanemo prisebni in ne povzročamo panike.

Kraj najdbe zavarujemo in od navzočih zahtevamo, da se mirno umaknejo z nevarnega območja.

Predmeta se ne dotikamo, ga ne prestavljamo ali razstavljamo. Že najmanjša količina eksploziva lahko povzroči hujšo telesno poškodbo ali celo smrt;

Kraj najdbe zapustimo po isti poti, po kateri smo do njega prišli;

V bližini ne kurimo ognja in ne uporabljamo zažigalnih sredstev.

Bombo si je pripeljal na dvorišče

Ameriška letalska bomba po uničenju. Foto: policija Vsa pravila varnega ravnanja s tovrstnimi sredstvi je dve leti nazaj kršil 41-letnik iz Vurberka na Štajerskem, ki je pri bližnjem gradu našel neeksplodirano ameriško letalsko bombo AN-M64.

Nato je okoli 230 kilogramov težko bombo izkopal in prepeljal na dvorišče svoje hiše. S premikanjem je povzročil velik preplah in močno zapletel onesposobitev bombe. Med drugim so morali pristojni na dan uničenja evakuirati prek sto okoliških hiš.

Policija ga je konec leta 2017 ovadila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Za to je zagrožen zapor do enega leta ali denarna kazen. Kako se je primer razpletel na tožilstvu oziroma sodišču, preverjamo.

