Pri 25-letniku našli drogo in prostor za umetno gojenje konoplje

Novogoriški policisti so v sredo na območju Šempetra pri Gorici v hišni in osebni preiskavi pri 25-letnem moškem zasegli večjo količino posušenih vršičkov rastline, za katero sumijo, da je prepovedana konoplja. Poleg tega so zasegli drogo ekstazi, amfetamin in posušene gobice.

Odkrili so tudi prirejen prostor z opremo za umetno gojenje konoplje in opremo za pridelavo izdelkov iz nje. Zasegli pa so tudi več elektronskih tehtnic, gotovino in druge predmete, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Zasežene rastline in snovi so poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta pokazala, da gre res za prepovedane droge, bodo moškega kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, piše STA .