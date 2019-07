Prepir med upokojenci: gre za zavajanje in laži #video

Na poročanje oddaje Danes na Planetu v začetku tedna so se zdaj odzvali še nekdanje vodstvo ZDUS in eden izmed glavnih organizatorjev Festivala za tretje življenjsko obdobje. Glede na zavajanja in laži, kot sami razumejo ravnanje Janeza Sušnika, so bili primorani ukrepati.

Zdajšnji predsednik je prišel na položaj po sili razmer, ker je prejšnji zbolel, in je naredil vse, da bi Festival za tretje življenjsko obdobje uničil, kar mu seveda ni uspelo, je povedal podpredsednik programskega sveta festivala Andrej Jus.

"Predsednik programskega sveta festivala venomer izloča ljudi in organizacije. Videti je, da imajo to v sebi. On ni demokrat, temveč popolni avtokrat," je dejal Jus.

Predsednik ima svoje argumente

"Mi podpiramo upokojence, ki potrebujejo pomoč, in mi se tega držimo. Pomembne so tematike zdravstva, socialnih in bivanjskih razmer, ne pa vprašanja, kdo bo predsednik. Zdaj sem samo jaz kandidiral, žal," je povedal Sušnik.

Jus pa mu očita, da je volitve priredil tako, da nihče drug ni mogel kandirati. Prav tako pravi, da si z organizacijo svojega festivala za upokojence želi pridobiti primat nad vsemi upokojenci v Sloveniji.

"Z grožnjami ali veliki pritiski je nekatera podjetja prisilil, da pridejo na festival. Kaj se je zgodilo? Festival je bil prazen," je med drugim dejal Jus. Kot je še povedal, naj bi z državnimi sredstvi na prireditev pripeljal Društvo upokojencev tako, da jim je plačal avtobusni prevoz.

Janez Sušnik pa je dejal, da so šli na svoje, ker so imeli s Festivalom za tretje življenjsko obdobje previsoke stroške. "Mi smo podjetju Proevent povedali, da nam morajo dati finančno poročilo iz preteklih let, ko je bil ZDUS še soorganizator. Rekli smo jim, naj pokrijejo nekaj stroškov, da jih ne bomo poravnali iz članarine, a tega niso hoteli. Ko je upravnemu odporu prekipelo, so se odločili iti na svoje," je razložil Sušnik.

Kljub novemu festivalu na Gospodarskem razstavišču pa organizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje ne bodo klonili. Devetnajstič zapored bo med 1. in 3. oktobrom v Cankarjevem domu.