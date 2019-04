Kako v domu za upokojence Kočevje ravnajo z nepokretnimi starostniki? #video

Sorodnik nepokretnega starostnika v domu za upokojence Kočevje, ki je po lastnih besedah že dlje časa opazoval domnevno slabe razmere v domu, nam je poslal fotografije, ki kažejo, da so obrazce na koncu postelje, na katerih zaposleni popisujejo obračanje starostnika, zaužita zdravila in tekočine, izpolnili za več kot 12 ur vnaprej. Administrativna malomarnost ali pokazatelj slabe oskrbe nepokretnih? "Zgodila se je napaka," trdi direktorica doma Lidija Vardijan in zagotavlja, da so bili starostniki primerno oskrbljeni.

Sogovornik, ki ne želi biti imenovan, dlje časa redno obiskuje nepokretnega sorodnika v domu za starejše občane v Kočevju in opaža domnevno slabe razmere za bivanje, na primer pri prehranjevanju.

"Ostarelim, ki iz kakršnega koli razloga ne morejo pojesti obroka, ni nihče kaj veliko pomagal in se trudil, da bi pojedli. Ponavadi so jim hrano dajali, ko je bila že povsem mrzla," pravi sogovornik in dodaja, da ga je zmotilo tudi, da je ob postelji pisalo, da mora ostareli ob določeni uri prejeti zdravila, a so mu te zaposleni prinesli že nekaj ur prej. Njegov sorodnik je antibiotik, predpisan za 20. uro, dobil že ob 17. uri (v času večerje). Kot je znano, je pri antibiotikih čas jemanja pomemben, saj je od tega odvisna njegova učinkovitost.

V domu je trenutno 170 stanovalcev, velika večina, kar 86 odstotkov stanovalcev, pa ima najzahtevnejšo obliko nege. Zanje skrbi 92 zaposlenih (upoštevajoč še pripravnike, praktikante in izvajalce družbenokoristnih del v domu dela okrog 100 ljudi).

Vnaprej izpolnjeni obrazci

Že večkrat je opazil, da so bili podatki na listu ob postelji nepokretnega starostnika v Domu starejših občanov Kočevje, kjer zaposleni evidentirajo obračanje, zaužita zdravila in tekočine, izpolnjeni vnaprej. Nedavno pa je obrazce fotografiral in nam jih posredoval, hranimo jih v uredništvu.

Na enem listu zaposleni evidentirajo obračanje na levi in desni bok oziroma hrbet ter sedenje. Ob 15. uri, ko je bila fotografija posneta, je bil list izpolnjen že za termine ob 17., 19., 22., 14. uri ter naslednji dan ob 3. in 5. uri zjutraj. Podobno kaže tudi list zaužite tekočine, kjer je za naslednji dan dopoldne pisalo, katere tekočine naj bi starostnik zaužil. Pri tem so podatki za naprej izpolnjeni s pisali različnih barv, podpisani so različni ljudje.

Sogovornik pravi, da je ob vsakem obisku - prihajal je nekajkrat na teden - nepokretni sorodnik ležal na hrbtu, vnaprejšnje izpolnjevanje evidence o obračanju pa ga utrjuje v sumu, da sorodnika niso ustrezno obravnavali.

Vprašanja direktorici

Kočevski dom za upokojence smo vprašali:

1. Ali je tako postopanje zaposlenih dovoljeno?

- Če da, zakaj? Kaj je v tem primeru namen listov na robu postelje?

- Če ne, ali so torej zaposleni ravnali napačno in zakaj?

2. Ali je predčasno dajanje zdravil dovoljeno? Ali je zaposleni ravnali napak in zakaj?

3. Ali kdo nadzoruje delo zaposlenih? Ali kdo nadzoruje, ali nepokretne osebe res obračajo, ali jim dajo ustrezne količine tekočine? Ali lahko vnaprej izpolnjen obrazec kaže na malomarno delo? Ali boste v zvezi z navedenim kakorkoli ukrepali? Če da, kako?

Direktorica: Čeprav izpolnjeno vnaprej, so bili starostniki oskrbljeni

Direktorica doma Lidija Vardijan se je po prejetih vprašanjih po lastnih besedah posvetovala z zaposlenimi, predvsem s svojo namestnico za področje zdravstvene nege, ki je odgovorna za delo negovalcev, in nam povedala, da se je zgodila napaka, da je to edini tak primer in da vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev nikakor ni praksa.

Čeprav tako ravnanje ni običajno in je bilo po njenih besedah storjeno samovoljno, direktorica razume, zakaj se je to zgodilo. "Delavci so se za to odločili zaradi pomanjkanja časa. Kljub temu da je bila storitev vpisana vnaprej, je bilo delo opravljeno. Če ne bi bilo, bi to zaposleni v naslednji izmeni takoj opazil, saj stanovalec ne bi bil v ustreznem položaju," nam je pojasnila.

"Vedno se lahko zgodi napaka. Kdor dela, greši."

Dejala je, da nepokretne stanovalce ustrezno hranijo in obračajo, kar po njenih besedah dokazuje majhno število razjed zaradi pritiska. Hrano po sondi dobijo šestkrat na dan, ure in količine so določene vnaprej.

Tudi antibiotike dobijo ob predpisani uri, zagotavljajo v domu. Sicer so jih zaposleni res odlagali vnaprej na omarico, vendar le pri nepomičnih stanovalcih, pri katerih ni nevarnosti, da bi zdravila stanovalec sam zaužil. Stanovalec je antibiotik prejel ob predpisani uri, v času večerne nege.

Vardijanova je še pojasnila, da imajo v domu redne nadzore, zadnji je pokazal, da je bilo vse v redu, delavce pa tudi kodeks zavezuje k strokovnemu in etičnemu delu. "Vedno pa se lahko zgodi napaka. Kdor dela, greši. Tako vi kot jaz. Naš dom pa je dom odprtega tipa, svojci lahko kadarkoli, tudi zvečer in ponoči, preverijo oskrbo. Če kaj ni v redu, se lahko posvetujejo z osebjem ali pa tudi z mano."