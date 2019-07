Spor med upokojenci: predsednik in člani društva na nasprotnih bregovih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neetično, nezakonito delovanje in grožnje. Pisma s tako vsebino prejema predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), nekdanji politik Janez Sušnik. Sušniku nekateri predsedniki lokalnih društev očitajo, da jim želi odvzeti denar, če bodo oktobra sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Sušnik si je namreč lani jeseni omislil svoj festival.

Društva upokojencev, ki bodo sodelovala na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, ne bodo deležna podpore ZDUS pri organizaciji programov in dejavnosti ter programa ZDUS Starejši za starejše. Tak dopis je pokrajinskim in lokalnim društvom upokojencem poslal Janez Sušnik, predsednik zveze društev. ZDUS pri festivalu ne sodeluje več, temveč so pripravili svoje Dneve medgeneracijskega sožitja. Kot je dejal predsednik, zato, ker jim organizatorji niso želeli poravnati dela stroškov.

Dopis razumejo kot grožnjo

Nekateri predsedniki lokalnih društev ta dopis razumejo kot grožnjo. "Govorimo o sredstvih, ki jih ZDUS dobi, to so javna sredstva," je dejal Matjaž Marinček, predsednik območne zveze društva upokojencev Dolenjska. A Sušnik je zatrdil, da sredstev ne bo odtegnil nikomur. "Javnih sredstev mi ne moremo odtegniti nikomur. Lahko pa tista sredstva, ki jih dodamo, saj jih veliko naberemo z donatorstvom, sponzorstvom, tistih pa zagotovo ne bodo deležni," pravi.

Spori tudi pred volitvami predsednika

Spori v organizaciji trajajo že dolgo. Pred junijskimi volitvami za predsednika ZDUS so na ljubljanski mestni zvezi upokojencev prejeli obvestilo, da sploh niso več člani zveze društev. "Torej se je otresel vseh mogočih kandidatov iz ljubljanske pokrajine, tukaj pa je bazen kadra," je pojasnila Ana Fabjan, predsednica društva upokojencev Šmarje Sap. "Oni niso videli ZDUS kot krovno družbo, ampak vedno kot nekakšno poniževanje, tega si pa ne dovolimo," jim je odgovoril Sušnik.

"Nenehno se vtika, kaj smemo, kaj ne, kam lahko gremo," je dejala Fabjanova. Zato pravijo, da se bodo festivala oktobra udeležili. Morda pa bo do takrat rešen tudi spor, saj se vsi, kot so dejali, trudijo delati za upokojence.