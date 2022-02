Prenova kopališča Ilirija se bo začela še ta mesec

Z enomesečno zamudo naj bi se še ta mesec vendarle začela prenova kopališča Ilirija v Ljubljani, poroča časnik Finance. Pogodbo za projekt, za zdaj ovrednoten na 53 milijonov evrov, bo MOL jutri podpisal z izbranim izvajalcem, podjetjem Makro 5 gradnje iz Kopra. Še lani je MOL sicer projekt prenove ocenjeval na 33 milijonov evrov. Gradnja bo po ocenah MOL potekala dve leti.

Prenova Ilirije je v načrtih MOL že več kot pet let, za celoten projekt (skupaj z nakupom zemljišč, priprave dokumentacije, urejanja okolice …) so predvideli za 60 milijonov evrov stroškov. Poleg kopališča pa MOL namerava zgraditi tudi novo športno središče, ki bo zajemal dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko ter dvorano za gimnastiko, aerobiko in borilne veščine. V novem središču bo tudi muzej slovenskega letalskega konstruktorja in športnika Stanka Bloudka. Ta je bil do začetka druge svetovne vojne med vodilnimi pri športnem društvu Ilirija.