Mestna občina Ljubljana namerava do leta 2024 zgraditi novo kopališče Ilirija, ki bo zraslo ob robu parka Tivoli. Nov športni center bo poleg pokritega olimpijskega in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe.