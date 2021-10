Prenova Kopališča Ilirija: MOL še vedno išče izvajalca del, vse ponudbe na razpisu predrage

Poskus iskanja izvajalca gradnje Kopališča Ilirija z javnim razpisom Mestni občini Ljubljana (Mol) ni uspel. Prejeli so sicer šest ponudb, a nobena ni bila dopustna. Kot so napovedali, bodo izvedli nov postopek oddaje naročila, tokrat s pogajanji.

Ponudbe za gradnjo Kopališča Ilirija so poslala podjetja VG5, CGP, Makro 5 gradnje, Kolektor Koling, Dema plus, skupno sta oddala tudi Strabag in CBE. Najcenejša je bila vredna 54,4 milijona evrov, najdražja pa 63,6 milijona evrov.

Na Molu so pojasnili, da vse ponudbe presegajo njihova zagotovljena sredstva. Po pravnomočnosti odločitve bo občina izvedla nov postopek oddaje javnega naročila, tokrat konkurenčni postopek s pogajanji. Ocenjene vrednosti javnega naročila niso razkrili, saj bi to lahko poslabšalo pogajalsko izhodišče občine.

Do leta 2024 nov športni center Ilirija

Občina namerava do leta 2024 graditi nov športni center Ilirija. Ta bo, kot napovedujejo, poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. Tako bo center še naprej združeval in ohranjal sedanjo dejavnost plavanja in atletike na tem območju.

V podzemni garaži namerava občina urediti parkirna mesta, na novo pa bodo uredili tudi zeleno okolico, ki bo povezana s Parkom Tivoli. Hkrati bodo z novogradnjo sledili zahtevam varovanja kulturne dediščine in ohranili pročelje sedanje stavbe ter Lattermanov drevored. Moderen športni center bo omogočal izvedbo vseh največjih športnih tekmovanj, še izhaja iz opisa projekta na spletni strani ljubljanske občine.

