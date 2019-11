Preiskovalna komisija v zadevi Kangler prosi zakonodajno-pravno službo za mnenji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler je zakonodajno-pravno službo DZ zaprosila za mnenje o sklepu ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, če se nanaša na državne tožilce, ter za mnenje o izločitvenem razlogu suma nepristranosti Rajka Kneza in Mateja Accetta.

Tako zakonodajno-pravno službo DZ prosijo za mnenje glede izločitvenega razloga suma nepristranosti predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza in podpredsednika omenjenega sodišča Mateja Accetta pri odločanju ustavnega sodišča, ko je sklepal o začasnem zadržanju izvrševanja zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, ko se nanaša na državne tožilce in sodnike, so sporočili po zaprti seji komisije. Parlamentarna preiskovalna komisija je omenjeni sklep soglasno sprejela danes na nujni seji, ki je bila zaprta za javnost.

Ustavno sodišče bo obravnavo nadaljevalo v četrtek

Ustavno sodišče je namreč sprva konec oktobra v postopku za oceno ustavnosti, ki jo je zahteval sodni svet, do končne odločitve zadržalo izvajanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi tako, da preiskovalna komisija do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izvajati preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na sodnike.

Ustavno sodišče bo sicer v četrtek nadaljevalo obravnavo v zadevi Kangler. Foto: STA

Nekaj tednov pozneje je ustavno sodišče sprejelo enak sklep še za preiskovalna dejanja, če se nanašajo na državne tožilce, drugič pa so odločali na podlagi pobude in ustavne pritožbe generalnega državnega tožilca Draga Škete, vrhovnega državnega tožilstva in vrhovnega sodišča.

Komisija, ki jo vodi poslanec SDS Žan Mahnič, je sicer že začela delo in kot prvega zaslišala Kanglerja. Določila je tudi že seznam prič, ki jih bo povabila na pogovor. Med njimi so nekdanji Kanglerjevi sodelavci, nekdanji poslanci, tožilci in predstavniki policije.