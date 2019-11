Krivic pozval ustavno sodišče in Pahorja k predlogu za kazenski pregon Mahniča

Ustavno sodišče je v sredo sporočilo, da je do končne odločitve zadržalo izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanaša na državne tožilce. Tako preiskovalna komisija DZ v zadevi Kangler v sredo ni mogla izvesti pogovora z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in tožilcem Nikom Pušnikom.

Na takšno odločitev se je ostro odzval poslanec SDS in predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič. Na Twitterju je med drugim navedel: "Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oz. dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo."

Mahnič se še ni odzval

Mahničeva izjava pa je razburila nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica. "Zdaj je bila pa v že doslej nebrzdanih politikantskih napadih na sodstvo in tudi na ustavno sodišče, ki jih ta zmedena država in njena zmedena javnost kar mirno tolerirata, prekoračena še zadnja meja," je v javnem pismu navedel Krivic.

Takšna "žalitev ustavnega sodišča in še vsega pravosodja zraven" je po oceni nekdanjega ustavnega sodnika "nekaj tako nezaslišanega, da bi to zahtevalo takojšnjo in najostrejšo reakcijo tako najvišjih predstavnikov države na čelu s predsednikom republike, pa tudi vseh odgovornih medijev in javnosti".

Foto: STA

V britanskih in ameriških pojmovanjih in praksi je zaničevanje sodišča nekaj tako nedopustnega in tudi ostro kaznovanega, da si tega zlepa nihče ne privošči. V Sloveniji pa ima država po navedbah Krivica do spoštovanja svojih sodišč tako malomaren odnos, da v spisku kaznivih dejanj takega delikta sploh ni.

Ob tem je pozval predsednika republike in ustavno sodišče, naj vložita vsaj predlog za kazenski pregon zoper Mahniča zaradi razžalitve. Mahnič se na poziv za zdaj ne odziva.