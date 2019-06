Mahnič: Zaslišanje Škerbinca postavlja Erjavca na laž

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes zaslišala nekdanjega brigadirja Miho Škerbinca. Kot je po seji povedal podpredsednik komisije Žan Mahnič (SDS), današnje pričanje in tudi dokumentacija, ki jo je Knovsu posredoval Škerbinc, postavljata na laž ministra za obrambo Karla Erjavca.

Zaslišanje je po besedah podpredsednika Knovsa Žana Mahniča pokazalo, da brigadir Miha Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc in da tudi ni odgovoren za nočno streljanje na vadišču na Počku. To naj bi dokazoval tudi dokument, ki ga je predal komisiji.

Mahnič: Škerbinc zanikal, da bi neprimerno govoril o zdravju Ermenčeve

Škerbinc je pred komisijo med drugim pojasnil, da v Slovenski vojski obstaja skupina neformalnih informatorjev, ki je odgovorna za tako imenovano ovaduštvo oziroma za to, da med pripadniki širi različne govorice, tudi izmišljene. Na ta način je do njega prišlo več govoric, ki so se pozneje izkazale za povsem neresnične.

Brigadir Miha Škerbinc je na zaslišanju pred člani Knovsa poudaril, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc. Foto: STA

Na ta način so se pojavili govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica generalštaba zamenjana, čemur pa je Škerbinc, kot je danes po besedah Mahniča pojasnil komisiji, ostro nasprotoval. Tudi na postroju Škerbinc, kot je zatrdil komisiji, ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Dodal je, da to lahko potrdi tudi 200 prič.

Dejal naj bi le, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se načelnico obravnava na tak način, da ima dovolj tega, da se po vojski in v medijih širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, in da takšne govorice slabijo ugled Slovenske vojske, je Škerbinčeve besede povzel Mahnič. Zadeve je torej Škerbinc, kot je dejal Mahnič, poskušal pomiriti. Kljub temu je Škerbinc danes dejal, da dopušča možnost, da je njegov govor kdo v postroju razumel napačno.

"Če je vojska streljala do treh zjutraj, to pomeni, da so bile to usmeritve ministra"

Za zaslišanja, ki so jih na poveljstvu sil opravili pripadniki obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo, je Škerbinc dejal, da so bila nenavadna, vprašanja pa sugestivna. Kot je pojasnil, njega ni konkretno nihče neposredno vprašal, ali je neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve. "Brigadir Škerbinc je rekel, da ga ne moti to, da je bil razrešen, pač pa način. Nečloveški način," je povedal Mahnič.

V javnosti so se konec marca pojavile govorice o slabem zdravstvenem stanju generalmajorke Alenke Ermenc, pa tudi navedbe, da naj bi obrambni minister Karl Erjavec razmišljal o njeni zamenjavi. Foto: STA

Podpredsednik komisije je povzel tudi Škerbinčevo pojasnilo glede nočnega streljanja na Počku. V zvezi s tem je Škerbinc komisiji izročil dokument oziroma poročilo o izvajanju aktivnosti na omenjenem vadišču. To poročilo je ministru za obrambo Karlu Erjavcu posredovala Ermenčeva, v njem pa med drugim zapisala, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v zvezi z aktivnostmi na vadišču.

Tako je tudi v primeru spornega streljanja načrtovanje in izvajanje aktivnosti po besedah Mahniča potekalo skladno z dogovorom in usmeritvami vlade ter ministrstva za obrambo. "Če je Slovenska vojska streljala do treh zjutraj, to pomeni, da so bile to usmeritve ministra," je dejal Mahnič.

Poslanec SDS prst usmerja v Erjavca

Dokument, ki ga je načelnica poslala ministru, je zato po prepričanju poslanca SDS na laž postavil ministra za obrambo in opral izmišljene krivde Miho Škerbinca. Erjavec po njegovih besedah namreč trdi, da naj bi Škerbinc kršil linijo poveljevanja in da nočno streljanje ni bilo načrtovano.

Komisija je sklenila, da bo v nadaljevanju opravila še pogovor z načelnico generalštaba, s pripadniki OVS, ki so sodelovali pri zaslišanjih v poveljstvu sil, in z direktorjem OVS Dejanom Matijevičem, je še povedal Mahnič.