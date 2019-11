Predsednik ustavnega sodišča kritičen do Mahničevih izjav

Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je izjavo poslanca SDS Žana Mahniča ob nedavni odločbi ustavnega sodišča o zadržanju preiskovalnih dejanj državnega zbora zoper tožilce v zadevi Kangler označil kot neprimerno. Po njegovih besedah ta izraža nespoštljiv odnos tudi do drugih institucij državne oblasti, ne le ustavnega sodišča. Mahnič se je na navedbe Kneza odzval z besedami, da je mozaik tistih, ki so se v njegovih izjavah očitno prepoznali, zdaj sestavljen.

"Gre za neprimerno izjavo člana zakonodajne veje oblasti, ki izraža nespoštljiv odnos do drugih institucij državne oblasti, ne le do ustavnega sodišča. Medsebojno spoštovanje nosilcev različnih vej oblasti je osnova za normalno delovanje države in bistveno za ohranjanje zaupanja državljanov do oblasti. Zato bi si morali vsi prizadevati, tudi in predvsem v primerih, ko smo različnih mnenj, za strpne in spoštljive odnose," je sporočil predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez.

Janša: Prej žalitev za klasično kot za slovensko mafijo

Na njegove besede se je odzval predsednik SDS Janez Janša. "V Italiji mafija krade, podkupuje in ustrahuje ljudi. Ne more pa blokirati odločb ustavnega sodišča, krasti volitev, pravnomočno obsoditi nedolžnih ali pustiti na svobodi množičnih morilcev in notoričnih kriminalcev. Izjava Žana Mahniča je zato prej žalitev za klasično kot pa za slovensko mafijo," je sporočil Janša.

V Italiji MAFIJA krade, podkupuje in ustrahuje ljudi. Ne more pa blokirati odločb US, krasti volitev, pravnomočno obsoditi nedolžnih ali pustiti na svobodi množičnih morilcev in notoričnih kriminalcev.

Izjava @ZanMahnic zato prej žalitev za klasično kot za slovensko MAFIJO. — Janez Janša (@JJansaSDS) November 15, 2019

Mahnič je medtem v povezavi s Knezovimi navedbami na Twitterju zapisal naslednje: "Zdaj, ko se je oglasil še politik Rajko Knez, je mozaik tistih, ki so se v mojih izjavah očitno prepoznali, sestavljen."

Zdaj, ko se je oglasil še politik Rajko Knez, je mozaik tistih, ki so se v mojih izjavah očitno prepoznali, sestavljen. https://t.co/xvMeYy6foD — Žan Mahnič (@ZanMahnic) November 15, 2019

Mahnič: Mafija je zaščitila mafijo

Ustavno sodišče je v sredo sporočilo, da je do končne odločitve zadržalo izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, če se nanaša na državne tožilce. Tako parlamentarna preiskovalna komisija v zadevi Kangler v sredo ni mogla izvesti pogovora z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in tožilcem Nikom Pušnikom.

"Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oziroma dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo," je na Twitterju zapisal poslanec SDS Žan Mahnič.

Na takšno odločitev se je ostro odzval poslanec SDS in predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič. Na Twitterju je med drugim zapisal: "Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oziroma dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo."

Poslančeva izjava je v javnosti naletela na številne kritike. V Društvu državnih tožilcev Slovenije so zapisali, da z veliko mero zaskrbljenosti spremljajo izjave predsednika preiskovalne komisije. "Gre za nesprejemljiv način izražanja o najpomembnejših institucijah pravne države, ki postaja stalnica pri komentiranju njihovega dela," so dodali.

Krivic pozval k pregonu Mahniča zaradi razžalitve

Na omenjeni zapis se je med drugim odzval tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic ter ustavno sodišče in predsednika republike Boruta Pahorja pozval k vložitvi predloga za pregon Mahniča zaradi razžalitve. V uradu predsednika republike so med drugim navedli, da predsednik "vselej opozarja, da se moramo vsi, zlasti politiki, ki sodelujemo v javnem dialogu, disciplinirano vzdržati vsake izjave, ki jo kdo lahko razume kot žaljivo, nestrpno ali celo sovražno".

Mahnič se je na pozive Krivica odzval z besedami, da v ZDA pred kongresom priča vsak sodnik in tožilec, ki dobi poziv: "Ko se zagovornik plačila na desetine milijonov evrov odškodnin iz davkoplačevalskega denarja Matevž Krivic sklicuje na britanski in ameriški sistem, pozabi na pomembno dejstvo. V ZDA ni sodnika ali tožilca, ki ne bi prišel pričat pred kongres, ko ga ta pokliče."