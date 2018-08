Predsednika vlade imamo. Kdo bodo ministri?

Stranke bodoče koalicije LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so pogajanja o razdelitvi resorjev začele že v preteklem tednu, generalni sekretarji so na štirih srečanjih v preteklem tednu preigravali različne možnosti, a razreza dokončno še niso naredili.

Medtem ko so v nekaterih strankah že javno razkrili, kateri resorji naj bi se jim obetali, so v drugih strankah zadržani in opozarjajo, da je treba počakati do končnega dogovora. Do zdaj je jasno, da bodo v vladi predsedniki vseh petih koalicijskih strank z izjemo predsednika SD Dejana Židana, ki so ga sklenili predlagati za predsednika DZ.

V igri možnost, da v vladi z državnimi sekretarji sodeluje tudi Levica

Peterica, ki se dogovarja o oblikovanju vlade in v poslanskih klopeh šteje 43 poslancev, je podpisala tudi sporazum o sodelovanju z Levico, ki ima v DZ devetčlansko poslansko skupino. V igri ostaja tudi možnost, da bi Levica v vladi sodelovala z državnimi sekretarji.

Za danes je bil sprva načrtovan tudi delovni posvet pri predsedniku DZ Mateju Toninu o oblikovanju delovnih teles državnega zbora, a so se v koalicijskih vrstah opravičili, sestali pa naj bi se v torek.