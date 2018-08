Nekdanji šef Leka ne bo minister, ampak Šarčeva desna roka

V prihodnjih dneh bodo stopili v stik z ljudmi, ki bi prevzeli odgovornost in mesto ministra za zdravje, je napovedal Šarec.

Šarec verjame, da bodo našli novega ministra za zdravje in verjame v končni uspeh. Foto: Ana Kovač Verjame, da bodo našli človeka, ki bo ugriznil v to kislo jabolko, in dodal, da to ne bo nič prijetnega, ampak verjame v končni uspeh.

Poudaril je, da je treba nujno določiti košarico storitev in odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zgolj sprememba zakona po Šarčevih besedah ni dovolj, veliko je dela tudi na področju menedžmenta.

Prihodnji teden bodo pogajanja nadaljevali na ravni predsednikov strank

Pogajanja o kadrovskem razrezu prihodnje vlade so se nadaljevala med današnjo mandatarsko sejo. Generalni sekretarji strank peterice tudi na četrtem srečanju še niso zakoličili razdelitve ministrskih mest, pogajanja naj bi prihodnji teden nadaljevali na ravni predsednikov strank. Po nekaterih informacijah preigravajo različne možnosti, iz dneva v dan pa se morebitna končna podoba vlade spreminja.

LMŠ naj bi poleg zdravstva in financ dobila še vodenje ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in kohezijo. Po nekaterih drugih informacijah pa bi kohezijo dobila SD, ki je v zameno za odpoved gospodarskemu ministrstvu želela dodaten resor. SD bi tako vodila štiri, in sicer še ministrstva za izobraževanje, delo in kulturo.



Gospodarski resor bi tako pripadel SMC, ki bi imela sicer pod okriljem tri ali štiri ministrstva, najverjetneje tudi za pravosodje in zunanje zadeve. Vodenje slednjega naj bi prevzel prvak SMC Miro Cerar.



Predsednica SAB Alenka Bratušek bi vodila ministrstvo za infrastrukturo, poleg tega pa naj bi stranki po neuradnih informacijah pripadlo še ministrstvo za okolje.



DeSUS bi poleg obrambnega pripadlo še kmetijsko ministrstvo. Predsednik DeSUS Karl Erjavec bo najverjetneje znova kandidiral za obrambnega ministra.



V SD, ki bo z Dejanom Židanom dobila tudi mesto predsednika DZ, se kot ministrski kandidat najpogosteje omenja Jernej Pikalo, ki bi vodil izobraževalni resor.

Židan: SD niso tisti, ki bi karkoli ovirali

"Mi smo včeraj dobili neko ponudbo in smo rekli, da je v redu. Danes so nam dali neko drugo ponudbo, verjetno bomo rekli, da je v redu," je pojasnil predsednik SD Dejan Židan in zanikal, da bi zaradi pogajanj o kadrih prihajalo do nesoglasij med SD in SMC. O številu mest in imenih resorjev, ki bi jim pripadli, pa ni želel govoriti, dokler niso dokončno usklajeni.

"V SD se zavedamo, da je bolj pomembno, da imamo močno ekipo z uglednimi posamezniki kot to, koliko ministrskih mest ima kdo," je še dejal in dodal, da Socialni demokrati niso tisti, ki bi karkoli ovirali.

Cerar po glasovih, ki so jih namenili Šarcu, pričakuje poštena pogajanja

Predsednik SMC Miro Cerar po tistem, ko so Šarcu namenili glasove, pričakuje poštena pogajanja, na podlagi katerih bodo oblikovali ministrsko ekipo in pričeli z delom.

Cerar je tudi zanikal namigovanja, da naj jim v pogajanjih s prihodnjimi koalicijskimi partnerji glede ministrskih mest ne bi kazalo dobro. Tudi prvak SMC pogajanj, ki potekajo za zaprtimi vrati, ni želel komentirati.

"Prav je, da se v teh pogajanjih zagotovi, da bo vlada dobra, da bo imela kompetentne ljudi z izkušnjami in znanjem ter da bo sestavljena po pravičnem principu," je še dejal.

