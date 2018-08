Dan D za Marjana Šarca

Dva meseca in pol po državnozborskih volitvah bodo poslanke in poslanci na današnji izredni seji odločali o kandidatu za predsednika vlade Marjanu Šarcu. Za razpravo o predlogu so predvidene približno štiri ure in pol, nato pa bodo o kandidatu odločali s tajnim glasovanjem. Predsednik DZ Matej Tonin predlaga, da bi bila to tudi edina točka, ki bi jo obravnavali danes.

Kot je znano so v drugem krogu izbire mandatarja predlog Šarčeve kandidature za predsednika vlade v DZ vložili poslanci strank LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB, podporo pa so mu napovedali tudi v Levici, s katero so omenjene stranke parafirale sporazum o sodelovanju z manjšinsko valdo.

Glede na obljubljene glasove ima Šarec zagotovljeno zadostno število glasov, skupaj omenjene stranke štejejo 52 poslancev. Če bo izvoljen, bo moral listo ministrskih kandidatov v DZ vložiti v 15 dneh. O ministrski ekipi naj bi po časovnici, ki so jo pripravili v vodstvu DZ, glasovali predvidoma med 11. in 14. septembrom. Prihodnje koalicijske partnerice se v teh dneh sicer že dogovarjajo o razdelitve resorjev, usklajevanja o tem pa naj bi nadaljevali tudi danes.

Tonin bi glasovanje o predsedniku DZ preložil na redno sejo

Na dnevni red izredne seje DZ sta uvrščena še odlok o zvišanju odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predloga za imenovanje Tine Heferle (LMŠ) in Monike Gregorčič (SMC) za podpredsednici DZ. Z mesta predsednika DZ pa naj bi se poslovil Matej Tonin. Omenjenih šest strank je namreč v četrtek vložilo predlog za širitev dnevnega reda seje z glasovanjem o Toninovi razrešitvi, a je ta sporočil, da bo odstopil sam, in sicer takoj, ko bosta izvoljeni podpredsednici DZ.

Predlaga pa, da bi vse omenjene točke z izjemo odločanja o novem predsedniku vlade opravili v nadaljevanju izredne seje v četrtek prihodnji teden. Kot je dejal, lahko v bodoči koaliciji sicer predlagajo drugačno časovnico. Če pa bo tej nasprotovala tretjina poslancev, bo obveljal njegov predlog.