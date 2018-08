Vse bolj je jasno, kako si bodo stranke porazdelile ministrstva

Generalni sekretarji strank LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB so na današnjem tretjem srečanju o delitvi vladnih resorjev v bodoči koaliciji pripravili predlog razdelitve, ki pa še ni zakoličen, saj se morajo o tem posvetovati še v svojih strankah. Z usklajevanjem bodo nadaljevali v petek, neuradno pa naj bi zdravstveni resor vendarle pripadel LMŠ.

LMŠ naj bi poleg zdravstva in financ dobila še vodenje ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in kohezijo. Po nekaterih drugih informacijah pa bi kohezijo dobila SD, ki je v zameno za odpoved gospodarskemu ministrstvu želela dodaten resor. SD bi tako vodila štiri, in sicer še ministrstva za izobraževanje, delo in kulturo.

Gospodarski resor bi tako pripadel SMC, ki bi imela sicer pod okriljem tri ali štiri ministrstva, najverjetneje tudi pravosodje in zunanje zadeve.

SAB bi vodila ministrstvo za infrastrukturo, poleg tega pa je po neuradnih informacijah v igri še ministrstvo za okolje. DeSUS pa bi poleg obrambnega pripadlo še kmetijsko ministrstvo.