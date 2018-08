Bratuškova naj bi prevzela ministrstvo za infrastrukturo #video

Generalni sekretarji strank petorčka so danes opravili prvi krog kadrovskih usklajevanj. Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič je za STA potrdil, da je stranka odstopila od želje po podpredsedniškem mestu za Alenko Bratušek. SAB naj bi sicer po neuradnih informacijah prevzela ministrstvo za infrastrukturo, ki so si ga sicer želeli v SD in SMC.

V strankah podrobnosti današnjega kadrovskega usklajevanja niso izdali, češ, da je še več točk odprtih in da je bil tak dogovor med generalnimi sekretarji. Po neuradnih informacijah pa so bolj ali manj začrtali strankarsko razdelitev resorjev.

LMŠ naj bi poleg vodenja vlade, ki bo po petkovem glasovanju pripadlo prvaku stranke Marjanu Šarcu, dobila še pet resorjev - poleg že znanega finančnega in notranjega naj bi vendarle prevzela še ministrstvo za zdravje, v medijih pa se omenjata še ministrstvi za javno upravo in mesto ministra brez listnice za kohezijo.

Cerar naj bi prevzel ministrstvo za zunanje zadeve, Erjavec znova ministrstvo za obrambo

Že dalj časa se govori, da naj bi prvak SMC Miro Cerar prevzel vodenje ministrstva za zunanje zadeve, prvak DeSUS Karl Erjavec pa bi se vrnil na ministrstvo za obrambo.

SMC bi sicer dobila štiri resorje, med drugim po poročanju Večera tudi gospodarstvo, kjer bi lahko ostal minister Zdravko Počivalšek. DeSUS pripadata dva resorja, predvidoma bi ohranili okoljskega.

Tudi SAB naj bi dobila dva resorja, med drugim infrastrukturnega. Po poročanju Večera naj bi za krmilo sedla prav predsednica stranke Bratuškovba.

Pričakovati je mogoče, da bi SD, ki bo z Dejanom Židanom dobila mesto predsednika DZ, lahko prevzela še ministrstvi za izobraževanje in za delo.

Kdo bi prevzel zdravstvo, še ni znano

Kot kaže, pa kljub velikim predvolilnim obljubam o reševanju položaja v zdravstvu to zaradi zahtevnosti in nakopičenih težav ni resor, za katerega bi se grebli. Šarec je v pogovoru za Sobotno prilogo Dela dejal, da bodo najprej določili, komu gre ministrstvo za zdravje: "Ni nujno, da bo to pod okriljem LMŠ, a če ne bo junaka, ki bi si upal zagristi v to kislo jabolko, bomo zdravstveni resor res prevzeli mi."

Če bo Šarec v petek na tajnem glasovanju o predsedniku vlade v DZ dobil potrebno podporo absolutne večine poslancev, bo moral predložiti +seznam kandidatov za ministre v 15 dneh.