Janša izvolitev Šarca označil za nov slovenski politični fiasko

V zapisu, ki je zapisan v angleščini je Janez Janša opozoril, da je izvolitev Marjan Šarca omogočila stranka Levica, "katere ideal je venezuelski socialno-politični sistem" in je "po vseh po vseh merilih ekstremistična leva stranka". Omenjena stranka zahteva višje davke, nacionalizacijo zasebne lastnine, odhod Slovenije iz Nata, nasprotuje pa tudi prodaji NLB, ki jo zahteva Evropska komisija, navaja.

Predsednik SDS, ki se med petkovo razpravo o Šarčevi kandidaturi v DZ tako kot ostali poslanci SDS ni oglasil, meni, da Šarec nima nikakršnih izkušenj v politiki in celo ne pozna razlike med Svetom Evropske unije in Svetom Evrope. "V Sloveniji pa je bolj znan kot imitator in poceni zabavljač, ki si je svojo popularnost gradil s posnemanjem politikov in drugih oseb, ki ga je pogosto zaznamoval poceni humor, včasih tudi žaljivke, predvsem na račun ženskega spola," je bil oster Janša.

Spomnil je, da je SDS, ki jo vodi, 3. junija zmagala na volitvah in dobila več glasov kot druga in tretja stranka skupaj. Osvojila je tudi več glasov kot vse tri stranke, ki so skupaj tvorile koalicijo v vladi Mira Cerarja, zdaj "pa gredo te stranke znova v skoraj identično koalicijo".

Foto: Ana Kovač

"Goreča želja izključiti zmagovalca volitev", izvolitev novega mandatarja in sestava koalicije so po Janševi oceni posledica še vedno izjemno močnih sil v ozadju, ki "ima svoje korenine v prejšnjem režimu, komunistični partiji in njeni tajni policiji". "S svojimi dejanji in vplivom so uspeli popoln poraz na parlamentarnih volitvah spremeniti v pozicijo, ko še vedno ohranjajo svojo oblast in privilegije," je zapisal.

Spomnil je še, da ima Šarec zdaj 15 dni časa, da predstavi vlado, ki jo mora z večino potrditi tudi DZ, ta pa bo odvisna tudi od "podpore ekstremne levičarske stranke". "Še vedno ni povsem jasno, ali bodo slednji glasovali za ali proti ali pa se bodo preprosto vzdržali glasovanja. V takšnem primeru bo morala Slovenija znova na predčasne volitve," je zaključil.