Največ podpore ima SDS, najbolj je upadla SMC

Na drugem mestu SDS sledita SD in LMŠ z 10,1 odstotka podpore. Levico bi podprlo 6,8 odstotka vprašanih, NSi 4,8 odstotka, DeSUS pa 3,2 odstotka. Stranko odhajajočega premierja Mira Cerarja bi podprlo 3,1 odstotka anketirancev, sledi SNS z 2,3 odstotku podpore. Na zadnjem mestu se je z 1,7 odstotka podpore znašla SAB.

Podpora zrasla strankam SD, DeSUS in SNS

Podpora je v primerjavi z julijsko anketo zrasla SD, in sicer za 1,3 odstotne točke, ter DeSUS in SNS za 0,1 odstotne točke. Podpora NSi v zadnjih dveh mesecih ostaja enaka, preostalim parlamentarnim stranka pa je podpora upadla, je še pokazala avgustovska anketa. Od julijske ankete je SMC izgubila 5,8 odstotne točke.

Da vlada dela uspešno, je tokrat ocenilo 26,5 odstotka anketirancev. To je dobre štiri odstotne točke manj kot prejšnji mesec. 68,6 odstotka vprašanih ocenjuje delo vlade kot neuspešno.

Največ vprašanih za čimprejšnje oblikovanje manjšinske vlade

Sodelujoče v anketi so vprašali tudi, ali bi bilo za Slovenijo bolje čimprejšnje oblikovanje vlade Marjana Šarca, čeprav manjšinske, ali nove predčasne volitve. Druga možnost se zdi boljša 33,1 odstotka vprašanih, 51,4 odstotka pa jih meni, da bi bilo najbolje takojšnje oblikovanje vlade.

Na vrhu lestvice politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor. Sledita evropska komisarka Violeta Bulc in poslanec Milan Brglez. Na četrto mesto se je povzpela evropska poslanka Tanja Fajon. V prvi deseterici so še poslanka NSi Ljudmila Novak, predsednik NSi in DZ Matej Tonin, novoizvoljeni predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec, predsednica SAB Alenka Bratušek ter predsednika SD in SMC Dejan Židan in Miro Cerar.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za Dnevnik in RTVS med 13. in 15. avgustom na vzorcu 700 oseb opravila agencija Ninamedia.