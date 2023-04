Predsednica republike danes na prvem obisku na Madžarskem

Predsednici Slovenije in Madžarske bosta po napovedih izmenjali tudi stališča do razmer na Zahodnem Balkanu in vojne v Ukrajini.

Predsednici Slovenije in Madžarske bosta po napovedih izmenjali tudi stališča do razmer na Zahodnem Balkanu in vojne v Ukrajini. Foto: Ana Kovač

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na prvem uradnem obisku na Madžarskem. Poleg gostiteljice, madžarske predsednice Katalin Novak, jo bosta sprejela tudi predsednik parlamenta Laszlo Köver in premier Viktor Orban. V ospredju pogovorov bodo dvostransko sodelovanje ter pravice slovenske manjšine na Madžarskem in madžarske v Sloveniji.

S položajem slovenske manjšine na Madžarskem se je predsednica Pirc Musarjeva seznanila tudi v torek popoldne med obiskom v Porabju, kjer je med drugim dejala, da slovenska narodna skupnost na Madžarskem kljub mnogim dosežkom ostaja ranljiva, zato še naprej potrebuje skrbno načrtovano podporo svojim prizadevanjem. Napovedala je, da bo na to opozorila tudi madžarske sogovornike.

Po napovedih bosta predsednici sosednjih držav na prvem uradnem srečanju govorili tudi o projektih čezmejnega sodelovanja in izboljšanju povezljivosti med Slovenijo in Madžarsko.

Med globalnimi temami bosta obravnavali področji varovanja okolja in spoprijemanja s posledicami podnebnih sprememb ter pomen vodne diplomacije in smotrnega upravljanja vode. Vodna diplomacija in upravljanje vode sta tudi v ospredju kampanje za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov v letih 2024 in 2025.

V okviru obiska bo ob navzočnosti obeh predsednic podpisan sporazum o sodelovanju med slovensko Narodno in univerzitetno knjižnico in madžarsko Nacionalno knjižnico Szechenyi. Predsednici se bosta udeležili tudi slovesnega odprtja razstave prevodov slovenskih književnih del v madžarski jezik in skupaj obiskali center za enostarševske družine.