Zagnali nov obrat počitniških vozil v Ormožu: s prvim se je zapeljala Pirc Musarjeva

Prvo vozilo je po obratu zapeljala predsednica republike Nataša Pirc Musar in tako simbolično odprla novo proizvodno linijo. Po njenih besedah je to tudi "praznik slovensko-nemškega prijateljstva in že tradicionalno odličnih gospodarskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo". "Z novo 50-milijonsko investicijo v Sloveniji ste ponovno dokazali, da je naša država zanimiva za tuja neposredna vlaganja in da kljub vsem trenutnim izzivom ohranjamo visoko stopnjo zaupanja vlagateljev v slovensko poslovno okolje," je dejala.

Lastnik skupine Carthago Karl-Heinz Schuler je v nagovoru zbranim na prireditvi povedal, da njihova družba brez Slovenije in njenih delavcev ne bi bila tam, kjer je danes. "Na samem vrhu pri prestižnih integriranih avtodomih v Evropi, ki v cenovnem razredu nad 100.000 evrov znatno presega 15-odstotni tržni delež," je povedal.

Kot je dejal, se s postavitvijo obrata v Ormožu, kjer bodo izdelovali predelane kombije znamke Malibu Van, njihova zgodba "lepo zaokroži". Carthago je namreč leta 1979 začel predelavo kombijev, a ker zanje takrat ni bilo toliko zanimanja kot danes, se je podjetje sčasoma preusmerilo v izdelavo avtodomov. V letu 2013 so spet začeli predelovati kombije in njihov Malibu Van je v zadnjih letih eden najbolj prodajanih na trgu.

Ormoški obrat naj bi leta 2024 imel 300 delovnih mest

Predsedujoči poslovodstvu v Carthagu Markus Kern je spomnil, da so ormoški obrat postavili v manj kot letu dni po položitvi temeljnega kamna. "To ponazarja pomembnost obrata za Carthago danes in v prihodnje," je dejal. Po njegovih besedah je to največji projekt v skupini in "kaže, kaj je mogoče doseči, če gospodarstvo, država in lokalna skupnost delajo z roko v roki".

Napovedal je, da nameravajo imeti leta 2024 v Ormožu že 300 delovnih mest, saj naj bi takrat proizvedli že najmanj 3000 vozil letno.

Direktorica slovenskega Carthaga Sandra Županec verjame, da bo obrat v Ormožu enako uspešna zgodba kot obrat v Odrancih. Tam so v desetih letih izdelali 20.000 avtodomov, zdaj se približujejo številki 40.000. Pojasnila je, da se s selitvijo proizvodnje predelanih kombijev v Ormož sprošča prostor za krepitev proizvodnje avtodomov v Odrancih, zato bodo tudi tam dodatno zaposlovali.

Han: Tovarna bo pomembno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je povedal, da bo tovarna v Ormožu pomembno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva. "Vlaganja v nova delovna mesta in razvoj imajo dolgoročne učinke," je dejal.

Obrat se nahaja v industrijski coni ob ormoški obvoznici. Vanj bodo prezaposlili okoli sto zaposlenih, ki so doslej delali v enoti v Odrancih, ter dodatno zaposlili še najmanj 80 delavcev.

Podjetje Carthago je bilo leta 1979 ustanovljeno v mestu Ravensburg v Nemčiji, njegova osrednja proizvodna enota pa je danes v bližnjem Aulendorfu. Obrat v Odrancih je odprlo leta 2008, tam pa proizvajajo avtodome več serij in predelane kombije znamke Malibu ter zaposlujejo okoli 800 ljudi.

Carthago je za investicijo, ki bo po zaprtju nekoč največjega delodajalca v Ormožu, proizvajalca očal Safilo, pomembno vplivala na statistiko zaposlenosti v Ormožu in okoliških občinah, prejel tudi šest milijonov evrov državne spodbude.