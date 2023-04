Nataša Pirc Musar se bo na Madžarskem sestala z Viktorjem Orbanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v sredo prihodnji teden na povabilo madžarske predsednice Katalin Novah na uradnem obisku na Madžarskem, kjer jo bosta sprejela tudi madžarski premier Viktor Orban in predsednik parlamenta Lazslo Köver. Pred tem se bo v torek v Porabju sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Na prvem uradnem srečanju se bosta predsednici posvetili zlasti dvostranskim odnosom med Slovenijo in Madžarsko ter položaju in zagotavljanju pravic slovenske in madžarske skupnosti na narodnostno mešanih področjih.

Spregovorili bosta tudi o projektih čezmejnega sodelovanja in izboljšanje povezljivosti med državama, napovedujejo v uradu predsednice in opozarjajo na velik napredek v zadnjih letih na področju skupnih infrastrukturnih projektov.

Med globalnimi temami bosta predsednici obravnavali področja varovanja okolja in spopadanja s posledicami podnebnih sprememb ter pomen vodne diplomacije in smotrnega upravljanja vode kot omejenega naravnega bogastva. Izmenjali bosta mnenji o razmerah na Zahodnem Balkanu, širitvenem procesu EU ter spoštovanju načel vladavine prava v Evropski uniji.

Ena od osrednjih tem pogovorov bosta tudi vojna v Ukrajini in z njo povezane dezinformacije.

Uradni obisk se bo končal s slavnostno večerjo

V okviru obiska bo ob navzočnosti obeh predsednic podpisan sporazum o sodelovanju med slovensko Narodno in univerzitetno knjižnico in madžarsko Nacionalno knjižnico Szechenyi. Pozneje se bosta predsednici z možema udeležili svečanega odprtja razstave prevodov slovenskih književnih del v madžarski jezik.

Uradni obisk slovenske predsednice na Madžarskem se bo končal s slavnostno večerjo, ki jo bo v čast predsednici republike priredila madžarska predsednica.