Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se že dlje časa ukvarjajo s pripravo zakonskih sprememb, ki naj bi omejile kratkoročno oddajanje stanovanj v turistične namene. Glede načrtovanih sprememb in časovnih omejitev oddajanja je še veliko neznank, osnutek zakona naj bi bil pripravljen še ta mesec, nato bo sledila javna obravnava.

Generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin je po srečanju z župani zgornje Gorenjske in Posočja ta teden povedala, da naj bi predlog zakona dali v javno obravnavo konec meseca. "Zdaj pripravljamo končno verzijo osnutka in jo usklajujemo z deležniki," je dejala Kalinova in pojasnila, da bi se še pred javno obravnavo predloga radi vsaj institucionalno poenotili, da bo končno oblikovanje in sprejemanje zakona nato lažje.

Z vsemi deležniki po njenih besedah usklajujejo tudi časovne in lokacijske omejitve, ki jih bo predvidel zakon. Glede časovne omejitve, ki povzroča največ razburjenja, je že pred tem dejala, da je v igri več scenarijev, da pa bodo za sobodajalstvo določene omejitve. Govora je bilo o različnih časovnih omejitvah za oddajanje, sprva o največ enem ali dveh mesecih, sedaj pa že o štirih mesecih oddajanja na leto.

Turizem v Sloveniji neenakomerno razvit

"Osnovna težava, s katero se srečujemo pravzaprav na vsakem koraku, je, da turizem v Sloveniji ni enakomerno razvit. Imamo izredno obremenjena turistična območja in imamo območja, kjer se turizem šele razvija. Zato skušamo s tem zakonom najti takšno dikcijo, ki bo omogočala prilagoditve glede na lokalne potrebe," je dejala Kalin.

Njene besede je po torkovem srečanju na Bledu potrdil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han: "Moramo vedeti, da so v državi različni problemi. Bled, Kranjska Gora, Bohinj, Ljubljana imajo seveda druge težave kot Ljutomer, Ormož ali Šmarje pri Jelšah." Ob tem je zagotovil, da gredo z zakonom v pravo smer. "Pri Airbnbju je tako, da bomo dali bistveno več možnosti lokalnim skupnostim, da bodo zadeve na nek način omejevale," je pojasnil.

Več odločanja lokalnim skupnostim

"Razmišljanja gredo v smeri, da bi vsaj del možnosti za odločanje prepustili lokalnim skupnostim, ki se bodo lahko odločale na podlagi prostorskih načrtov in eventualno tudi analiz nosilne zmogljivosti destinacije, kar je seveda pomembno zlasti pri najbolj obremenjenih," je že januarja za STA pojasnila Kalinova.

Blejski župan Anton Mežan takšen pristop pozdravlja. Meni, da je dobro, da velja neka krovna zakonodaja, ki dopušča prilagoditev posameznih omejitev lokalnim skupnostim glede na njihove specifične potrebe. Mežan verjame, da bo zakonodaja, ki se pripravlja, rešitev za Bled v smislu sobivanja domačinov in turistov. Zlasti se nadeja, da po uveljaviti sprememb ne bo več izigravanja zakonov in bodo pravila veljala za vse.