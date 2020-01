Furs bo še poostril nadzor oddajanja stanovanj turistom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene za turistični najem stanovanj med novoletnimi prazniki so bile v Ljubljani hudo zasoljene. Finančna uprava napoveduje poostren nadzor nad tovrstnimi zaslužki. Kazni za izogibanje davkom so lahko vrtoglave.

Ker Slovenija postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija, se za turistično oddajo sob ali stanovanj odloča vse več lastnikov nepremičnin. Številni ob tem ne obračunajo DDV-ja, gostu pa nemalokrat ne izdajo niti računa, ki je v preteklih dneh lahko znašal tudi tisoč evrov, kolikor je v preteklem tednu stala nočitev v središču Ljubljane.

A pozor, če oddajate svoje stanovanje v turistični najem prek tujih platform, kot sta Airbnb in Booking, se lahko znajdete v primežu dacarjev. Finančna uprava (Furs) namreč napoveduje poostren nadzor.

Globa za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem znaša od 400 do 30 tisoč evrov. Globa za nepredložitev mesečnega obračuna DDV pa znaša od 2.000 do 125 tisoč evrov.

Lani se je oddajalo več kot tri tisoč stanovanj turistom

V Ljubljani je po aktualnih podatkih vsaj 10 tisoč najemnih stanovanj premalo za dolgoročni najem. "Zaradi tega, ker se pojavlja problem, da so stanovanja cenovno nedostopna, da ni primernih stanovanj za primerno ceno in da so cene previsoke," pojasnjuje Stanka Solar iz podjetja Stan nepremičnine.

Svoje pa doda še oddajanje stanovanj v turistični namen. Število lastnikov nepremičnin, ki svoja stanovanja ali sobe raje oddajo turistom kot najemniku, ki bi nepremičnino najel za daljši čas, se je v zadnjih treh letih podvojilo, lani naj bi bilo takih že 3.200 lastnikov.

Z začetkom letošnjega leta bodo padli pod poostren nadzor, saj številni ne obračunajo davka, prav tako se pogosto ne registrirajo za opravljanje dejavnosti.

"Če nimajo registrirane dejavnosti, je predvidena globa, ker gre za delo na črno. Če je oglaševal in nima registrirane dejavnosti, je zopet lahko kršitev nedovoljenega oglaševanja," opozarja Stojan Glavač s Finančne uprave.