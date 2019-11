Predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo LMŠ poslala partnerjem

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je napovedal, da bodo predlog zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ga pripravili z ministrstvom za zdravje, proti večeru poslali koalicijskim partnerjem in Levici. Predlog bo romal še na ESS, konec decembra ali v začetku januarja bi ga lahko vložili v parlamentarni postopek, je dejal.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović pričakuje, da pri podpori predlogu, ki naj bi ga minister za zdravje Aleš Šabeder v torek tudi predstavil koalicijskim partnerjem, ne bo težav. Predlog predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter uvedbo nove dajatve oziroma pavšalnega zneska. Zadnji bi se stekal na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, plačevali pa bi ga vsi, po zdajšnjih predvidevanjih okoli 29 evrov.

Zakon naj bi stopil v veljavo leta 2021

Zakon bo začel predvidoma veljati z začetkom leta 2021, v tem obdobju pa bo ministrstvo predvidoma pripravilo spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerega bo vključilo tudi predlog solidarnostne lestvice za plačevanje omenjene dajatve.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović Foto: STA

Šabeder je sicer pred časom povedal, da bodo vključili tudi okoli 120 tisoč dodatnih posameznikov, ki bodo plačevali obvezno dajatev, doslej pa se za dopolnilno zdravstveno zavarovanje niso odločili. Za zdaj je pri pripravi zakona sodelovalo ministrstvo za zdravje, Golubović pa pričakuje, da bo svoje mnenje povedalo tudi ministrstvo za finance, predvsem pa tudi Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Sicer pa bodo koalicijski partnerji na torkovem srečanju govorili tudi o predlogih Levice za ukinitev oziroma prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o čemer bosta pristojna odbora DZ odločala v sredo. Poslanci LMŠ bodo po Golubovićevih navedbah zaradi konceptualnih razhajanj pri financiranju zakonska predloga Levice zavrnili. Pričakovati je mogoče, da bodo podobno storili tudi koalicijski partnerji.

Še vedno imajo namen sodelovati z Levico

Na vprašanje, kako usoden bo najverjetnejši padec predloga Levice za manjšinsko vlado, je Golubović v današnji izjavi v DZ odgovoril, da bo obenem na mizi predlog koalicije za ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Pričakuje, da ga bo Levica resno proučila in se izjasnila o podpori. Sicer pa je Golubović ponovil, da imajo še vedno namen sodelovati z Levico.

Koordinator Levice Luka Mesec pa je v izjavi v DZ spomnil, da je podpora njihovemu predlogu za ukinitev dopolnilnega zavarovanja eden od treh pogojev za nadaljnje sodelovanje z vlado. Najverjetnejša zavrnitev predloga bi bila, kot priznava, že tretji žebelj v krsto njihovemu sodelovanju. Dva pogoja je namreč koalicija s pomočjo drugih strank že povozila.

Foto: STA

Mesec je danes spomnil, da so predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zavarovanja v 90 odstotkih že uskladili s koalicijo. Po njegovih trditvah je tudi finančno vzdržen, odprti pa so še za morebitne popravke. "Govorimo o bazenu, v katerem je 90 odstotkov vode oziroma je skoraj poln. Na drugi strani koalicija prihaja s ponudbo praznega bazena. Ne samo, da ne vemo, ali je v njem voda, tudi videli ga še nismo," je bil slikovit Mesec.

Predloga ministrstva za zdravje namreč še niso prejeli in ne verjamejo, da je resna pobuda za ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Po Mesčevem mnenju gre le še za en slepilni manever stare politike, ki ukinitev dopolnilnega zavarovanja obljublja že 16 let.

LMŠ razmišlja o omilitvi fiskalnega pravila

Sicer pa so danes v LMŠ menili, da je prišel čas za omilitev fiskalnega pravila, ki ga je z namenom discipliniranja javne porabe sredi leta 2015 sprejel DZ. "Večina evropskih držav rahlja fiskalno pravilo, mi pa vztrajamo pri nečem, kar nas zavira pri razvoju," je danes novinarjem pojasnil vodja poslanske skupine Golubović.

Fiskalno pravilo določa, da srednjeročno in dolgoročno porabimo toliko, kolikor zberemo z javnimi dajatvami, s čimer naj bi se zagotovilo, da država v normalnih ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega javnega dolga. Potem ko se je Slovenija k temu zavezala z evropsko medvladno pogodbo o fiskalnem paktu, je DZ maja 2013 zapisal fiskalno pravilo v ustavo in nato julija 2015 sprejel še izvedbeni zakon.

Foto: STA

"V LMŠ pripravljamo predlog sprememb in dopolnitev zakona o fiskalnem pravilu," je danes povedal Golubović ter dodal, da gredo predlagane spremembe v smer rahljanja pogojev v korist večjega števila javnih investicij in več sredstev za znanost, raziskave in razvoj. Poslanci LMŠ bodo predlog najprej predstavili tudi drugim koalicijskim partnerjem in ga dali v javno razpravo, nato pa bodo iskali podpise podpore in ga predvidoma decembra vložili v parlamentarno proceduro.

Pri tem potrebujejo 60 glasov podpore, česar se Golubović zaveda. "A Slovenija ima eno od najstrožjih fiskalnih pravil v Evropi. Večina evropskih držav to pravilo rahlja, mi pa vztrajamo pri nečem, kar nas zavira pri razvoju," je pojasnil.

Potrdil je, da je finančni minister Andrej Bertoncelj z njihovo namero seznanjen. "O spremembah in dopolnitvah zakona o fiskalnem pravilu se je govorilo z ministrom za finance. Ta je večkrat povedal, da je fiskalno pravilo neke vrste cokla v razvoju te države," je še dejal.