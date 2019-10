Koalicija ustavlja pogajanja z Levico o dopolnilnem zavarovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po predlogu ministrstva za zdravje, s katerim soglašajo tudi v koaliciji, bi ukinitev dopolnilnega zavarovanja namreč reševali v dveh korakih. V prvem bi pobiranje prispevka, ki bi bil v tej fazi še enak za vse, prenesli v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v naslednjem pa bi pripravili progresivno oziroma solidarnostno lestvico pri pobiranju prispevka. Golubović je v izjavi za medije po današnjem koalicijskem srečanju izrazil pričakovanje, da bi prvi del lahko bil pripravljen že v začetku novembra, nato pa bodo "videli naslednje korake".

Šabeder: Časovnica ne sme igrati odločilne vloge

Minister za zdravje Aleš Šabeder je po ponedeljkovem srečanju z Levico, na kateri je poslancem te opozicijske stranke predstavil svoj idejni koncept, sicer opozoril, da časovnica en mesec več ali manj pri sprejemanju takih odločitev ne sme igrati odločilne vloge, saj je k temu treba pristopiti razumno in pragmatično. Predlog progresivne oziroma solidarnostne lestvice pa bi po napovedih ministra lahko bil pripravljen junija prihodnje leto.

V Levici so že pred srečanjem s Šabedrom poudarili, da bo ministrstvo težko dobilo njihovo podporo, če bo poskušalo zavlačevati. Po ponedeljkovem sestanku pa sta nato obe strani napovedali nadaljevanje pogovorov o obeh predlogih.

V Levici obvestila še niso prejeli

V Levici obvestila koalicije o začasni prekinitvi pogajanj sicer še niso prejeli, so navedli. Medtem pa so v stranki skladno z dogovorom po ponedeljkovem sestanku z ministrom za zdravje, predstavniki kabineta predsednika vlade in poslanskih skupin koalicije sklicali naslednji sestanek za usklajevanje. Ta naj bi bil prihodnji četrtek.

Levica je svoj predlog sprememb zakonodaje brez podpisov koalicijskih partnerjev v DZ vložila konec septembra. Njihova rešitev predvideva prenos dopolnilnega zavarovanja v obveznega, hkrati s tem pa tudi dvig prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje za različne kategorije zavarovancev.