Po Šarcu še njegova LMŠ udarila po Banki Slovenije zaradi posojil

Po premierju Marjanu Šarcu so se glede odločitve Banke Slovenije o zaostritvi pogojev za pridobitev stanovanjskih posojil oglasili še v njegovi stranki LMŠ.

V izjavi za javnost, pod katero je podpisan Brane Golubović, vodja poslanske skupine, Banki Slovenije predlagajo, da ukrep odpravi ali zamrzne za eno leto.

"Vlada bo v tem času z novim stanovanjskim zakonom, ki je že v javni obravnavi, omogočila jamstvo za najem stanovanjskih posojil tistim, ki zaradi oblike zaposlitve ali višine dohodka sami ne morejo pridobiti posojila za svojo prvo nepremično," so zapisali pri LMŠ.

Banke bodo morale pri kreditiranju prebivalstva od zdaj upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije. Pri potrošniških posojilih je omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca.



Glede na sklep Banke Slovenije mora potrošniku po plačilu vseh obrokov posojila vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače, kar pomeni 674 evrov do 31. decembra letos oziroma 715 evrov po 1. januarju 2020.

"Menimo, da ukrep Banke Slovenije poslabšuje socialni položaj številnih državljanov"

Foto: Bojan Puhek Ob tem Svetu Banke Slovenije predlagajo, da bi ponovno odločali o zavezujočih instrumentih glede stanovanjskih in potrošniških posojil, ob tem pa, da bi še razkrili, kako so se do ukrepa opredelili posamezni člani sveta.

"Pričakujemo, da bo Banka Slovenije predstavila izračune teh ukrepov na gospodarsko rast v prihodnjih letih," dodajajo.

Po njihovem mnenju bo ukrep Banke Slovenije najbolj prizadel mlade.

"Menimo, da ukrep Banke Slovenije poslabšuje socialni položaj številnih državljanov," piše v sporočilu za javnost.

Lahko morebitna uvedba zamaje stabilnost sistema?

Za pismo so se odločili, ker v "poslanski skupini LMŠ ne moremo križem rok gledati, kako neživljenjski ukrep BS negativno vpliva na položaj mnogih državljank in državljanov". Zavedajo se, da je Banka Slovenije regulator, a dodajajo, da so njeni ustanovitelji vsi državljani.

Na drugi strani v pismu izpostavljajo še namige o uvedbi ležarin na depozite za fizične osebe, ki naj bi jih uvedle banke.

To bi lahko povzročilo dvigovanje prihrankov, "ki jih je na računih približno 20 milijard evrov". "Uvedba takšnega ukrepa bi lahko dolgoročno pomenila tveganje za stabilnost bančnega sistema," so še zapisali.