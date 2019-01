Pred vrhuncem smučarske sezone zapleti na Krvavcu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pingpong med lastnikom Krvavca in županom Cerkelj

Odkar ima Krvavec zasebnega lastnika, se z občino Cerklje bodejo zaradi parkirišč. Lastnikov kar mrgoli, občina, zasebniki, smučišče. Lastnik Krvavca Janez Janša od Cerkelj zahteva stalno rešitev, odgovarjajo pa mu: Parkirišča si uredi sam. Ker gre za ozek kanjon do spodnje postaje žičnice, brez občine rešitve ni.

Čeprav se Krvavec hvali kot eno od najbolj urejenih smučišč pri nas, pa nima zglednih parkirnih prostorov.

Kar se zdi kot spor zaradi neurejenih parkirišč ob eni izmed najbolj donosnih turističnih destinacij v Sloveniji, je spor zaradi nakupa RTC Krvavec. V boju za lastništvo sta bila dva, občina s Francem Čebuljem na čelu in podjetnik Janez Janša. Zmagal je drugi.

Župan prepričan, da bi občina vodila boljše, lastnik meni, da gre za nagajanje

Janez Janša je RTC Krvavec kupil v začetku leta 2018. Foto: Planet TV "Prepričan sem, da bi občina, če bi postala lastnica RTC-sistema, bistveno drugače pristopila k povezovanju tega področja," je za Planet TV povedal župan Cerkelj Franc Čebulj.

"Mislim, da gre za užaljenost, ker jim ni uspelo pri nakupu RTC Krvavca, zdaj gre za malo žlehtnobe," pa je županu odgovarjal Janša.

Kdo mora poskrbeti za parkirišča?

Po njegovem mnenju bi morala občina - ki je tudi delni lastnik - poskrbeti za dolgoročno prostorsko rešitev. Po mnenju župana pa je to vse na plečih Janše.

"On zahteva, da bi občina zgradila parkirne prostore. Da bi morala občina izkazati javni interes," je dejal Čebulj.

Kar po njegovem pomeni, da bi to morala narediti tudi za druge pravne gospodarske subjekte.

"To pomeni, da mora potem občina zagotavljati parkirne prostore," je dodal župan in opozoril, da je v pogojih občinskih prostorskih načrtov zapisana možnost, da Janša pod Krvavcem zgradi parkirno hišo.

"Res je, zemljišče, ki je v lasti RTC Krvavca, je stavbno zemljišče, tukaj bi se lahko zgradila garažna hiša, ampak o tem smo začeli govoriti v predvolilnem času," je pojasnil Janša, vendar sam vidi preprostejšo rešitev.

Številni lastniki parkirišč

"Stvar je treba urediti. Lastništvo zemljišča, režim parkiranja in status zemljišč, na katerih se parkira," je dejal Janša.

Lastniki zemljišč, na katerih so zdaj urejena parkirišča, so različni, ponekod sta zaradi potoka deljena lastnika tudi RTC Krvavec in občina.

Težave ne vidi ne župan ne lastnik smučišča. In ker nihče ne vidi težave, je trenutno sploh ne rešujejo, ampak le ustvarjajo dodatne zaplete.