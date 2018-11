Po poteh informacije, ki je razburila javnost: Krvavec krči proge ali ne?

Informacijo o tem, da smučarska proga Kriška planina letos ne bo obratovala, je na profilu Eco Turizma Viženčar, ki se nahaja neposredno na smučišču Kriška planina na Krvavcu, v nedeljo na Facebooku delila direktorica omenjenega gostišča Maria Mia Grillc.

"Direktor Janez Janša nam je prejšnji četrtek na sestanku sporočil, da proga Kriška planina ugaša, ker da ni rentabilna. Edini namen mojega pisanja je bil naše goste obvestiti o tem, da po novem ne bomo več gostišče na smučišču, in da bodo naši gostje potrebovali drug dostop do nas. Po 22 letih delovanja sem enostavno čutila dolžnost do svojih gostov. Ne želim jim prodajati nečesa, česar nimamo. To je bil tudi edini namen mojega pisanja, ni šlo za jezo ali karkoli drugega," je poudarila.

Kaj je pisalo v zapisu, ki je sprožil veliko prahu? Direktorica Grillceva je v sporočilu na Facebooku zapisala, da se njihovo gostišče po novem ne nahaja več na smučišču, "saj se je novi lastnik RTC Krvavca odločil, da smučišča na Kriški planini ne potrebuje več in da očitno krči svoje smučarske proge."







Novica se je hitro razširila po spletu, komentarji nanjo pa so bili dokaj burni. Nekateri komentatorji so celo zapisali, da se bodo obisku Krvavca po novem odpovedali.

Janez Janša, novi direktor RTC Krvavec zanika informacije o zapertju proge Kriška planina. Foto: STA Direktor RTC Krvavec: Absolutno ne krčimo smučišča

Pri povsem drugačni zgodbi pa vztraja Janša, novi lastnik RTC Krvavec. "Absolutno ne krčimo smučišča, na kraj pameti nam ne pride," zatrjuje direktor.

"Proga na Kriški planini bo brez dvoma obratovala, čakamo samo še sneg. Je pa res, da se še dogovarjamo na kakšen način bomo progo spet zagnali. Nikoli ni bilo dileme o tem, ali bo proga odprta ali ne, vprašanje je bilo samo kako," trdi Janša. "V petek imamo dokončen sestanek, kjer se bomo skupaj odločili, kako in kaj."

"Informacijo o zaprtju Kriške planine nam je potrdil Janša"

Na podlagi česa je Grillčeva sklepala, da se razmišlja o zaprtju proge? "Ker nam je prejšnji četrtek na sestanku tako potrdil gospod Janša. Rekel je, da se Kriška planina zapira, saj ni rentabilna. Ko ti nekdo takšno informacijo sporoči sredi sezone je to tako, kot bi ostal brez službe," je primerjala. "Očitno je zaradi moje objave, ki je sprožila veliko pozornosti, spremenil mnenje," predvideva.

"Če se bomo lahko dogovorili drugače, bom zelo hvaležna in bom o tem z največjim veseljem obvestila tudi svoje goste. Veliko raje sem turistična delavka kot pa taksist. Če proga ne bo obratovala, bi to pomenilo, da bi morali goste, ki bodo prenočevali pri nas, dnevno voziti do smučišča," je še pojasnila.

Kje se nahaja proga Kriška planina? Smučarska proga Kriška planina se nahaja v vzhodnem delu smučarskega centra Krvavec, zaradi otroškega traku, igral in sankališča, pa je priljubljena predvsem med družinami z majhnimi otroki.



Stavba Eco Turizma Viženčar se nahaja v neposredni bližini smučarskega poligona in je pogosta destinacija predvsem med smučarji, ki jim prevelik hrup in gneča na Plaži ne ustrezata.





Zasneževanje mimo Kriške planine

Direktor Janša je potrdil, da proge na Kriški planini trenutno ne zasnežujejo, tako kot se to zdaj dogaja na glavnem delu smučišča, a poudarja, da je razlog izključno v tem, da nimajo dovolj vode za tehnično zasnežitev celotnega smučišča.

"Naše jezero je premajhno. Napolni se v osmih dneh, mi pa ga porabimo v dveh dneh. Z enim jezerom s snegom prekrijemo zgolj Vrh Krvavca, področje do Plaže in naprej do postaje za kabinsko žičnico, pa še to samo 20 centimetrov na tanko, kar pomeni, da nikakor ne zadostuje in potrebujemo pomoč naravnega snega. Za zasnežitev glavnega dela potrebujemo približno pet jezer, šele potem bomo lahko prešli na Kriško planino," je pojasnil.

Janša z lastnico od sestanka prejšnji četrtek še ni govoril, je pa govoril z njenim soprogom, ki je podpredsednik pašne skupnosti Kriška planina, in predsednikom pašne skupnosti Francijem Vrhovnikom. "Strinjali smo se, da se moram srečati in čimprej doreči, kako in kaj. To se bo zgodilo v petek. Na kraj pameti pa nam ne pride, da bi krčili smučišče," je ponovil.