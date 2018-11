Za najboljše smučišče v Sloveniji razglasili Krvavec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nagrado za najboljše slovensko smučišče je prejel Krvavec, nagrado za najboljši slovenski smučarski hotel pa Ramada Resort Kranjska Gora. Nagrado za najboljši smučarski butični hotel je v Sloveniji prejel kranjskogorski Skipass hotel iz Kranjske Gore, nagrado v kategoriji smučarskih koč pa počitniška hiša Planina v Bohinju.

Ramada Resort v lasti družbe Hit Alpinea je to nagrado prejel šestič, Krvavec tretjič zapored. Kot je dejal direktor RTC Krvavec Janez Janša, gredo zasluge za to predvsem vsem zaposlenim, ki so v pretekli sezoni trdo delali, da bi obiskovalci Krvavec spet prepoznali kot najboljše smučarsko središče v Sloveniji.

