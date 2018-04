To so najbolj priljubljena slovenska smučišča

Naj smučišče 2017/2018

Za smučarskimi delavci je dolga zima in nadpovprečno veliko smučarskih dni. Čeprav smo že pošteno zakorakali v koledarsko pomlad, so nekatera smučišča še vedno odprta. Tako lahko še jutri (zadnjič) smučate na Krvavcu, še ves april pa bo smuka mogoča na najvišje ležečih slovenskih smučiščih - na Voglu in Kaninu.

Priljubljenost slovenskih smučišč so tudi letos preverjali organizatorji akcije Naj smučišče 2017/2018 (letos so jo izpeljali že 27. leto), ljubitelji smučanja pa so svoje glasove lahko oddajali na spletni strani www.najsmucisce.si.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V kategoriji velikih smučišč so glasovalci največ glasov oddali za Smučarski center Cerkno. Na drugo mesto so postavili smučišče Vogel, na tretje pa Kanin.

V kategoriji majhnih smučarskih centrov je zmagalo smučišče RTC Jakec Trije kralji. Drugo mesto so glasovalci rezervirali za SKI BOR Črni vrh, tretje pa za Mojstrano.

Foto: Facebook

Med srednje velikimi smučišči je največ glasov dobil smučarski center Kope, sledijo mu Golte, ki so zmagale lani in predlani, ter Soriška planina na tretjem mestu.

V kategoriji snežnih parkov je zmagal Snežni park Rogla, na drugo mesto so ljubitelji vijuganja po snežnih poljanah postavili Snežni park Vogel, na tretje pa Snežni park Krvavec.

Kaj pa čez mejo? Kot kažejo glasovi, oddani v akciji Naj smučišče, Slovenci najraje smučajo v italijanskih Dolomitih, natančneje v Kronplatzu, na drugo mesto so postavili Mokrine oz. Nassfeld, na tretje pa Sella Neveo oziroma italijanski del Kanina.

Podelitev priznanj najboljšim je potekala na gradu Rače. Vsi zmagovalni centri so prejeli kristalna priznanja Steklarne Rogaška.