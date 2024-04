Avtodom ima v primerjavi z vožnjo osebnega avtomobila kar nekaj posebnosti. Na počitnice z avtodomom se je treba ustrezno pripraviti, priporočljiv je trening varne vožnje, so med drugim poudarili na novinarski konferenci v organizaciji AMZS. Predstavili so nasvete za varno vožnjo in izpostavili potencialne nevarnosti in pasti vožnje z avtodomi.

Potovanja z avtodomi postajajo vse bolj priljubljena. Po podatkih Mednarodne zveze proizvajalcev avtodomov je bilo lani po vsem svetu prodanih več kot 500 tisoč avtodomov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2022. V Sloveniji je bilo lani prodanih 342 avtodomov, od tega 40 odstotkov predstavljajo bivalni kombiji, so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije (AMZS). Ta je danes skupaj s partnerji v Centru varne vožnje na Vranskem organizirala novinarsko konferenco pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki, ko bo na poti na oddih tudi veliko avtodomov.

"Največja težava je, ko vozniki, ki sicer vozijo osebni avto, le občasno sedejo za volan avtodoma. Ključno je zavedanje, da ima avtodom v primerjavi z osebnim avtomobilom zaradi svoje dolžine, širine in višine nekaj posebnosti, ki jih moramo pri vožnji upoštevati," je med drugim opozoril AMZS-jev inštruktor varne vožnje Tomaž Farčnik.

Med vožnjo je nevarno ležati

Opozoril je, da počitniška hiša na štirih kolesih to postane šele takrat, ko je avtodom parkiran. "Med vožnjo avtodoma ne ležimo na postelji, ampak sedimo in smo privezani z varnostnimi pasovi, tako kot med vožnjo v osebnem avtomobilu," je poudaril.

Tistim, ki si avtodom izposodijo za krajši čas in imajo v mislih le, kako ga bodo čim bolj izkoristili, svetuje, da si vzamejo čas, da vozilo spoznajo in ga preizkusijo, preden se z njim odpravijo na pot. Med drugim morajo paziti, da sta tovor in oprema pravilno naložena ter da avtodoma ne preobremenijo, nujna je tudi previdnost pri vožnji po klancih navzdol, je opozoril.

Policija odsvetuje prenočitve na velikih avtocestnih postajališčih in poudarja, da je pred odhodom na počitnice z avtodomi treba načrtovati postanke, predvsem nočitve. Svetuje uporabo namenskih postajališč za avtodome, pri postankih drugod pa splošno previdnost. Foto: STA

Previdno, dogajajo se vlomi

Tudi na avtodome prežijo nepridipravi. Pri nas so policisti v preteklih letih obravnavali manjše število vlomov v avtodome letno, z nekaterih območij Italije, Francije in Španije pa so med drugim tuji varnostni organi poročali o vlomih z uporabo uspavalnih plinov, ki so se dogajali predvsem na velikih parkiriščih s tovornjaki na omrežju avtocest.

V Sloveniji tovrstnih primerov policisti niso zaznali, je povedal Matjaž Leskovar s policije. Ta odsvetuje prenočitve na velikih avtocestnih postajališčih in poudarja, da je pred odhodom na počitnice z avtodomi treba načrtovati postanke, predvsem nočitve. Svetuje uporabo namenskih postajališč za avtodome, pri postankih drugod pa splošno previdnost. Sicer pa tudi za vožnjo avtodomov za voznike veljajo splošna pravila in priporočila ter upoštevanje cestnoprometnih predpisov.

Pazimo na kolesa in dokumente

Tatovi radi posežejo po električnih kolesih, zato se naložba v kakovostno ključavnico hitro povrne. "Če je prostor, potem kolesa shranite v prtljažnem prostoru," med drugim svetuje urednik portala Avtokampi.si Klemen Hren. Pred odhodom na pot svetuje tudi fotografiranje dokumentov vozila in osebnih izkaznic.

Pomoč včasih ni dobrohotna

Izpostavil je tudi nekaj trikov, ki jih uporabljajo nepridipravi, od predrtih pnevmatik do lažnih okvar vozila, za kar predhodno poskrbijo na semaforju ali parkirišču, nato pa "prijazno priskočijo na pomoč" in vmes še malo pogledajo za denarnicami in torbicami, uredijo lokalno avtovleko in prijatelja mehanika, ki na roko izstavi visok račun.

Uporabnikom svetujejo vsaj izpit C1

Na javni agenciji za varnost prometa pa vsem voznikom bivalnih vozil svetujejo, da pred uporabo opravijo daljšo preizkusno vožnjo z osebo, ki ima več izkušenj z vožnjo dimenzijsko večjih vozil. Priporočajo tudi trening varne vožnje.

"Naše priporočilo je, da za kondicijsko vožnjo v prometu najamejo učitelja vožnje in opravijo tem vozilom namenjen trening varne vožnje. Najprimernejše bi bilo, da se vsak uporabnik bivalnega vozila usposobi in opravi vozniški izpit vsaj kategorije C1 in se usposobi za vožnjo motornih vozil večjih dimenzij in mas," je dejal vodja sektorja za vozniške izpite pri agenciji Robert Gril.