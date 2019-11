Dilema za 1,5 milijona: bi izbrali ta avtodom ali vilo?

Čeprav pri veliki večini niti ni dileme in bi za 1,5 milijona evrov brez premisleka izbrali novo razkošno hišo, pa očitno obstajajo premožni ljudje, ki bi radi obkrožili Zemljo v prestižnem avtodomu. Earthromerjev najnovejši model XV-HD prinaša popolno razkošje hiše, je izdelan povsem po individualnih željah posameznika in je lahko dom na kolesih za šest oseb.

Osnovo so si izposodili pri največjem Fordovem tovornjaku F-750. Foto: Earthroamer

Poganja ga 6,7-litrska dizelska pošast

Ta fotografija na najlepši način prikazuje velikost XV-HD. Foto: Earthroamer Vsaj 1,5 milijona evrov bo moral odšteti kupec najnovejšega paradnega konja proizvajalca vsestranskih avtodomov Eartroamer. Za ta denar si lahko nekdo kupi vilo v najbolj prestižnih soseskah, toda kdor želi obkrožiti svet v popolnem razkošju, nima veliko izbire. Tukaj v igro vstopi največji earthromerjev model XV-HD.

Osnovo so si izposodili pri največjem Fordovem tovornjaku F-750, ki ima v nosu vgrajen 6,7-litrski osemvaljni dizel z 242 kilovati in 773 Nm navora. Pri Earthroamerju so od tod naprej stvari vzeli v svoje roke in preostanek avtodoma izdelali sami. XV-HD je zaradi tega eden najbolj udobnih in zmogljivih avtodomov z največjo skupno maso skoraj 17 ton.

10,6 metra dolg, 2,6 metra širok in štiri metre visok XV-HD spremeni terenski značaj Fordovega F-750 v prestižni in prostorni kraljevi avtodom. Vsak model je popolnoma prilagojen in izdelan po željah kupca. Razstavni model je namenjen prevozu do šestih potnikov, a če kupec želi, je lahko primeren tudi za prevoz le dveh oseb. V tem primeru bo preostali bivalni prostor namenjen še večjemu razkošju.

Notranjost se izdela povsem po željah kupca. Foto: Earthroamer

Življenje pod milim nebom še ni bilo tako preprosto

Poleg spalnice in kuhinje s pomivalnim koritom, hladilnikom in kuhalno ploščo kupcu pri Eartroamerju ponujajo tudi talno gretje, Zaradi vgrajenih baterij med bivanjem ni potrebno prižigati agregata, da avtodom oskrbuje z električno energijo. Foto: Earthroamer polno opremljeno kuhinjo s pomivalnim strojem in celo pralni stroj. Dostop do bivalnih delov je mogoč neposredno iz vozniške kabine.

Takšna pošast razumljivo potrebuje tudi velik rezervoar goriva. Ker v oddaljenih delih sveta ni na voljo bencinska črpalka na vsakem koraku, ima XV-HD vgrajen 435-litrski rezervoar in dodatno še baterijo z zmogljivostjo 20 kilovatnih ur, ki skrbi za poganjanje ključnih strojev, potrebnih za bivanje v divjini. Dodatno so vgradili še 950-litrski rezervoar za čisto pitno vodo. Celoten avtodom med bivanjem za življenje ne potrebuje glasnih agregatov in kompresorjev.

Za udobje skrbi zadnje zračno vzmetenje

Za popolno razkošje bivanja poskrbi še zadnje zračno vzmetenje in blažilniki proizvajalca Fox. Z več kot 30-centimetrsko oddaljenostjo od tal nudi tudi terenske zmogljivosti, ki jih dodatno izboljšajo še posebne pnevmatike Michelin XLV. Vstopni kot znaša 46 stopinj in izstopni 23 stopinj, s pomočjo hidravličnega sistema pa se v parkiranem stanju bivalna kabina povsem poravna tudi takrat, ko je avtodom parkiran na neravnem terenu.