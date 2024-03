Pred mestno hišo odjeknila bomba: Sumijo na atentat

Pred mestno hišo v Ottani na Sardiniji je v petek zvečer odjeknila bomba. Nastala je obsežna gmotna škoda na fasadi in v nekaterih pisarnah. Policija je danes sporočila, da je bilo v bombi od tri do štiri kilograme eksploziva, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Policija je potrdila, da je zaradi eksplozije huje poškodovan zunanji del stavbe in pritličje. Več oken in vrat je uničenih, poškodovano je tudi pohištvo. Po prvem pregledu pa stavba ostaja v uporabi in ni nevarnosti, da bi se zrušila.

Župan Ottane Franc Saba je v odzivu dejal, da si mesto tega ne zasluži. "Če ima kdo kakšno pritožbo, naj to naredi javno, naj pokaže, da ne opravljamo dobro dela," je dodal.

🔴 Una #bomba costruita con 3 o 4 chili di esplosivo è scoppiata, la scorsa notte, davanti alla sede del Municipio di #Ottana, in #Sardegna, provocando gravi danni agli uffici e all'edificio.



✏️ di Raffaella Coppolahttps://t.co/jxbM0eArcx — RTL 102.5 (@rtl1025) March 16, 2024

Prefekt Nuora, kamor sodi tudi Ottana, Giancarlo Dionisi je za ponedeljek sklical sestanek o javni varnosti. "Kar se je zgodilo je zelo resen incident," je dejal za Anso.

Guvernerka Sardinije Alessandra Todde je eksplozijo označila za strahopeten napad na celotno skupnost. Prepričana je, da nasilje ne sme in ne bo našlo mesta v njihovi družbi.

Glede na trenutne informacije eksplozija ni povezana s prihajajočimi lokalnimi volitvami v 28 mestih na otoku, saj volitev v Ottani ne bo. Izključili so tudi možnost povezave s trajajočimi protesti na območju Nuora v povezavi z namestitvijo obratov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.