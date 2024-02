V središču Aten eksplodirala bomba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Središče grške prestolnice je davi pretresla eksplozija bombe, ki je odjeknila v bližini banke in ministrstva za delo, poroča grška javna radiotelevizija ERT. Po besedah predstavnika policije v eksploziji ni bil nihče poškodovan, je pa precej poškodovala fasade ministrstva in sosednjih stavb.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je eden od atenskih časnikov približno 40 minut pred eksplozijo prejel anonimni telefonski klic z opozorilom, da bo odjeknila eksplozija. Policisti so tako pravočasno zaprli ulico, je sporočila atenska policijska uprava.

Incident preiskuje protiteroristična enota policije. Odgovornost je prevzela prej neznana skupina, imenovana Revolucionarna samoobramba razredov.

Anarhistične in levičarske organizacije so v zadnjih desetletjih večkrat izvedle podobne napade. Opisujejo se kot urbano gverilo, ki z napadi ruši državo in se želi maščevati za družbene krivice, ki se v njej dogajajo, poroča dpa.