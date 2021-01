Preberite, kje vse bo danes snežilo

Meja sneženja bo med 800 in 1.000 metri nadmorske višine, na severozahodu bo snežilo do dolin. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo oblačno vreme

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami.