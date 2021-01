Ste preboleli koronavirus? Darujte plazmo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zavod RS za transfuzijsko medicino poziva vse, ki so preboleli okužbo s covid-19, naj darujejo plazmo, saj učinkovito zdravilo proti novemu koronavirusu iščejo tudi v krvi oziroma plazmi prebolevnikov. Celoten postopek od sprejema, pregleda do zaključka odvzema traja le eno uro.

V Sloveniji je bolezen covid-19 prebolelo že več kot 90 tisoč ljudi. V njihovi plazmi se skriva edinstveno zdravilo, pravijo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino.

Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb (SARS, MERS) je prebolevniška plazma možno in učinkovito zdravilo tudi za covid-19, so zapisali na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. "Prav zato tudi v Sloveniji zbiramo prebolevniško plazmo, ki jo lahko zagotovijo le prebolevniki covid-19 z darovanjem plazme/krvi," so zapisali.

Kaj delajo s plazmo

Iz zbrane prebolevniške plazme nameravajo izdelati tudi imunoglobuline, ki so koncentrirana oblika protiteles in bodo v prihodnosti eno od možnih zdravil pri zdravljenju covid-19.

"Z zbiranjem prebolevniške plazme sledimo vsem sodobnim strokovnim smernicam v svetu," so zapisali in pozvali prebolevnike bolezni covid-19, naj darujejo plazmo, saj imajo v njej edinstveno zdravilo.

Če ste preboleli covid-19 in ste pripravljeni darovati plazmo, to sporočite na e-pošto plazma@ztm.si ali pokličite na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 10. do 14. ure.

Kako poteka postopek odvzema covid-19 plazme

Plazmo oziroma hiperimunsko prebolevniško plazmo (HPC) zbirajo s postopkom, imenovanim plazmafereza, pri katerem krvodajalcu s pomočjo aparata odvzamejo polno kri, izločijo plazmo in vrnejo krvne celice nazaj v krvni obtok.

Plazmo lahko pridobijo tudi iz polne krvi prebolevnika. Polno kri predelajo v komponente krvi - plazmo namenijo zdravljenju covid-19 bolnikov, medtem ko z eritrociti in trombociti oskrbijo ostale bolnike v okviru redne preskrbe s krvjo.

Zbiranje plazme/krvi je sicer za transfuzijsko službo reden in utečen postopek, priprava krvnega pripravka pa standardna storitev.

Foto: Bojan Puhek Program zbiranja HCP se izvaja v skladu z vsemi načeli in postopki, ki veljajo pri krvodajalcih, kjer je v ospredju skrb za varnost darovalca in varen odvzem krvi kot tudi zagotavljanje varne in kakovostne komponente krvi za prejemnika.

Primeren čas za darovanje HCP je štiri do šest tednov od začetka bolezni, odvisno od poteka bolezni in zdravstvenega stanja prebolevnika.

Plazma bo uporabljena za zdravljenje bolnikov s covid-19 ali za nadaljnje raziskave, povezane s covid-19, so zapisali.

Za zagotavljanje kakovostnega pripravka HCP pa je potrebno opraviti dodatne preiskave krvi za določitev vsebnosti protiteles covid-19 (nevtralizacijski in serološki test), kar omogoča spremljanje zdravljenja (prebolevnosti) in analizo.

V primeru, da protitelesa covid-19 s testi niso potrjena, bo plazma uporabljena za druge bolnike oziroma izdelavo imunoglobulinov.

Celoten postopek od sprejema, pregleda do zaključka odvzema traja eno uro, so še zapisali na spletni strani Zavoda.