Znanstveniki ljudem v času pandemije novega koronavirusa med obiskom restavracij priporočajo dodatno previdnost. V večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, so sicer bari in restavracije trenutno zaprti. Foto: Getty Images

Medtem ko so restavracije in lokali po večini Evrope, tudi v Sloveniji, zaradi drugega vala epidemije bolezni covid-19 zaprti, je nova raziskava iz Južne Koreje pokazala, da se novi koronavirus v notranjih prostorih gostinskih objektov lahko širi izjemno hitro. Eden od gostov se je z novim koronavirusom okužil, čeprav je bil nevarnosti okužbe izpostavljen le pet minut, od okuženega človeka pa je bil oddaljen kar šest metrov in pol. K omenjenemu prenosu okužbe naj bi po navedbah znanstvenikov prispevale klimatske naprave.

Po poročanju Independenta se novi koronavirus v notranjih prostorih objektov, na primer v gostinskih lokalih, lahko prenaša na razdalji več kot šest metrov. To je pokazala najnovejša študija o skupku okužb v eni od restavracij v južnokorejskem mestu Džeondžu, kjer sta se z novim koronavirusom okužila dva človeka, ki sploh nista bila v neposrednem tesnem stiku z okuženim.

Okužbe potrdili pri gostih, ki so bili več metrov stran od okuženega

Rezultati raziskave, v okviru katere so med drugim preučili posnetke varnostnih kamer ter podatke o lokacijah posameznikov in njihovih stikih, so pokazali, da se je eden od gostov z novim koronavirusom okužil, čeprav je bil od okuženega človeka oddaljen šest metrov in pol, v restavraciji pa je bil okoli pet minut. Drug primer okužbe so potrdili pri gostu, ki prav tako ni bil v neposrednem stiku z okuženim. Od njega je bil namreč oddaljen slabih pet metrov, v istem prostoru z njim pa je bil okoli 15 minut.

Znanstveniki opozarjajo, da se lahko kapljice novega koronavirusa v zaprtih prostorih širijo tudi na razdalji več kot šest metrov. Foto: Getty Images

Drugi gostje, ki so bili v tem času v restavraciji, se niso okužili, čeprav so bili v istem prostoru kot prenašalec virusa. Raziskovalci zato domnevajo, da se je kapljični prenos okužbe na daljši razdalji zgodil zaradi delovanja klimatskih naprav. "Prenos kapljic se lahko zgodi na večji razdalji od dveh metrov, če je v prostoru neposreden tok zraka, ki vodi od okuženega človeka," so avtorji študije zapisali v reviji Journal of Korean Medical Science.

Znanstveniki: V restavracijah se izogibajte pogovorom

Do zdaj so strokovnjaki za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, ki se prenaša s kihanjem, kašljanjem in govorjenjem, priporočali od enega do dveh metrov varnostne razdalje. V Sloveniji Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča dosledno ohranjanje varnostne razdalje enega metra in pol, uporaba zaščitnih mask pa je obvezna na prostem in v zaprtih javnih prostorih.

Kot so poudarili avtorji južnokorejske študije, bi morali zaradi njihovega odkritja posodobiti navodila glede obnašanja gostov v gostinskih objektih. "V notranjih prostorih, kot so restavracije, bi morali maske odstraniti zgolj med uživanjem hrane, po koncu obroka pa bi si jih morali spet nadeti. Pogovorom med obroki, glasnemu govorjenju ali vzklikom bi se morali izogniti," so dodali avtorji študije, ki so lastnikom gostinskih objektov svetovali, naj mize v notranjih prostorih ločijo z zaščitnimi preprekami.