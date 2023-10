Prazgodovinski štiritonski deblak spuščajo v Soboško jezero #foto

Že na dan, ko so deblak pripeljali na Soboško jezero, in tudi danes je čoln privabil številne obiskovalce, ki so ga prišli pogledat.

Arheologi so zjutraj ob sedmih začeli potopitev prazgodovinskega deblaka, ki so ga našli na obrežju Mure in prepeljali do Soboškega jezera. Potopili ga bodo deset metrov globoko in zavarovali s filcem. Akcija je načrtovana za več ur, je za STA povedal vodja akcije, strokovnjak za podvodno arheologijo Andrej Gaspari.

Kot današnjo akcijo pojasnjuje Gaspari, so zjutraj najprej pridobili soglasje soboške občine za enkratno plovbo z motornim čolnom. "Deblak je namreč težak kar štiri tone in kljub njegovi plovnosti bo transport na lokacijo potopitve kar zahteven. Zdaj delamo notranje okrepitve, da ne bi pri transportu prišlo do poškodb stranic, nato pa ga bomo 'opremili' s tubami velikega desantnega čolna, da bo še bolj ploven. Opremili ga bomo tudi z aluminijastim 'čelom' in filcem, da ga ne obrastejo školjke trikotničarke, nato pa ga bomo prepeljali na lokacijo potopitve."

"Za mesto potopitve potrebujemo le ravno dno in soglasje lastnika, pri čemer nam je Pomgrad to prijazno omogočil," je pojasnil Gaspari. Pred potopitvijo mu bodo odvzeli tube, če bo potrebno, ga bodo obložili z vrečami s peskom in podenj dali platformo, da se ne bo pogreznil. Nato bodo vsake tri mesece izvajali ogledne potope oziroma monitoring.

Spremljali bodo, kaj se z deblakom dogaja, in ukrepali, če bi prihajalo do kakšnih sprememb, je dodal Gaspari.

Zaradi velikega zanimanja se bodo, ko dobijo rezultate radiokarbonskih analiz vzorcev lesa in mahu, ki jih delajo v ameriškem laboratoriju Beta Analytic v Miamiju na Floridi, odločali, kje in kako deblak umestiti, da bo na ogled turistom.

Gaspari pravi, da bo postopek dolgotrajen: "Potrebujemo velik bazen, v katerega bi čoln potopili v destilirano vodo in počakali vsaj pol leta, da vsi organizmi, ki morda v lesu ali na njem še prebivajo, odmrejo. Potem pa bi počasi uvajali melaninsko smolo, ki izpodriva vodo iz medceličnih prostorov v lesu. To bo trajalo šest, sedem let, nato sledi še kakšno leto sušenja. V tem času bo treba poskrbeti za primeren razstavni prostor, ki si ga ta čoln brez dvoma zasluži," je še dodal Gaspari.

