Prava sveča za potratne Slovence? Narejena je iz papirja.

V zadnjem obdobju, po letih težav z odpadnimi nagrobnimi svečami, je vse več idej in poskusov, kako bi težave zmanjšali. Zadnji v vrsti je papirnata sveča, ki so jo izdelali v podjetju Labrex. Odvržemo jo lahko v zabojnike za komunalne odpadke.

Čas okrog prvega novembra, ko se po Sloveniji množično spominjamo mrtvih, je tudi vrhunec prodaje nagrobnih sveč. V obdobju okrog dneva mrtvih Slovenci prižgejo od osem do 10 milijonov od skupno 16 milijonov sveč. To znaša osem sveč na vsakega Slovenca. Pred nami so le Poljaki in Hrvati.

Z velikimi količinami odpadnih sveč, ki se kopičijo na deponijah, ima država že dalj časa težave. Pred 11 leti smo morali kot edina evropska država sprejeti Uredbo za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, pred dvema letoma pa je računsko sodišče zapisalo, da država na tem področju ni pretirano uspešna.

V zadnjem obdobju je bilo že več pobud in idej za zmanjšanje porabe sveč, k manjši uporabi pa pozivajo tudi različne organizacije. V začetku leta smo že pisali o produktu Silva Kačarja in njegovi sveči, ki se razgradi v 180 dneh.

Papir je negorljiv

Novost so pred vrhuncem sezone predstavili tudi v enem od največjih svečarskih podjetij pri nas, Labrexu. Razvili so svečo, ki je "oblečena" v papir in jo lahko odvržemo v zabojnik za komunalne odpadke. Papir oziroma ohišje je po besedah direktorja Labrexa Mirana Šeška negorljivo, tudi stenj pa je iz papirnate nitke, ki ne vsebuje svinca.

Foto: STA "Papir je izdelan tako, da ima preplastitev nanos posebnih materialov, zato je vodoodporen in negorljiv," je pojasnil Šeško.

"Papirnata eko sveča pomeni razvoj v svečarstvu, sledi zahtevam po družbeno odgovornem ravnanju in izdelkom, prijaznim do okolja," razlaga Šeško in dodaja, da takšna sveča v tujini že obstaja.

Svečo izdelujejo v dveh velikostih in gori od tri do pet dni, cena pa je od 1,19 do 1,29 evra. V Labrexu so se z razvojem sveče ukvarjali od konca lanskega leta, na trg pa so jo ponudili v septembru. Šeško pričakuje, da bo novost pomenila od 10 do 20 odstotkov vse prodaje sveč v njihovem podjetju.