Rešitev za potratne Slovence: sveča, ki se razgradi v 180 dneh

Slovenci smo svetovni rekorderji v prižiganju sveč, s tem pa so povezane velike težave pri predelavi odpadkov, ki nastanejo z njimi. Samo okrog lanskega 1. novembra smo pridelali 1.200 odpadnih sveč. Omenjene težave so bile izziv in ideja za Silva Kačarja, ki je izdelal popolnoma razgradljivo svečo.

V Sloveniji so nagrobne sveče zelo priljubljene, a po drugi strani tudi velika težava. Slovenija je v samem vrhu po prižiganj sveč, ob tem pa smo edina država v Evropski uniji, ki je sprejela uredbo za ravnanje z odpadnimi svečami.

Letno Slovenci prižgemo okrog 16 milijonov sveč, velika težava pa nastane pri njihovi predelavi. Konec lanskega leta so bila odlagališča polna nepredelanih sveč, država pa je nastale težave reševala z interventnim zakonom.

Zgoraj zapisane težave so bile iztočnica Silva Kačarja iz podjetja Vertigo Bird pri oblikovanju sveče, ki je popolnoma razgradljiva.

"Ogenj in sveča sta od nekdaj zgodovinsko pogojena. Sveče se uporabljajo ob ritualih in praznovanjih. Naš namen ni ukinjati te navade, temveč vpeljati do okolja prijazne proizvode," pravi Kačar.

Na kompost kot preostali organski odpadki

V Sloveniji imamo veliko težav z odpadnimi svečami. Foto: STA Svečo so poimenovali Evergreen, sestavljena pa je iz biorazgradljivih proizvodnih materialov. "Naš proizvod se razgradi na kompostu v 180 dneh. Enako kot cvetje in drugi organski odpadki," razlaga Kačar.

"Pred tremi leti smo prišli prek ameriškega partnerja do razvoja nekih zunanjih talnih luč za enkratno uporabo, ki so morale biti sestavljene iz deloma biorazgradljivih materialov. Takrat se je porodila ideja o svečah. Postopek razvoja je pospešilo stanje na trgu in vaši, novinarsko kritični članki o tonah plastičnih ostankov sveč," več o ideji in začetkih razvoja sveče pove Kačar, ki se že 25 let ukvarja s svetili.

Iz česa je sestavljena?

Razvoj je potekal dve leti, zdaj pa bodo svečo začeli tudi prodajati. Sveča vsebuje rastlinski vosek, podstavek je narejen iz mešanice sladkornega trsa in bambusa, ohišje pa je narejeno iz furnirja lesa breze.

Gorela naj bi od štiri do pet dni. Foto: Vertigo Bird

"Biorazgradljivost je potrdil nacionalni Kemijski inštitut, podstavek pa je narejen tako, da se stopljeni odvečni vosek zbira na dnu. "Voda v primeru dežja odteka ob njegovem robu, kar pomeni, da vosek izgori do konca," dodaja Kačar.

"Sveča po uporabi ostane praktično nespremenjena"

Pri načrtovanju sveče so razmišljali o vsakem detajlu, pravi Kračar. Tako so nalepko s kodo in podatki o sveči natisnili na podobnem papirju in s podobno tiskarsko barvo, kot so nalepke na hlebcih kruha.

"V kratkem pričakujemo tudi evropski DIN-certifikat o kompostiranju izdelka. Sveča po uporabi ostane praktično nespremenjena. Predlagamo le, da jo, predeno jo zavržete v biozabojnik, stisnete, kot to naredite s prazno embalažo od mleka," Kačar svetuje, kaj narediti po tem, ko pogori.

"Zavedamo se, da je cenovno zelo blizu elektronski sveči, a nižje ni šlo"

Sveča Evergreen gori od štiri do pet dni, cena pa se bo gibala okrog štirih evrov.

"Zavedamo se, da je cenovno zelo blizu elektronski sveči, a nižje ni šlo," zatrjuje Kačar. Različni trgovci so že pokazali zanimanje, po besedah Kačarja pa so zainteresirana tudi pokopališča. V prihodnjem letu si želijo prodreti še v Avstrijo, Nemčijo, Italijo in Francijo.

Kačar ima z ekipo v mislih tudi novo, manjšo svečo, ki bi bila sestavljena iz podobnih materialov, gorela pa bi 24 ur. "Sveča je namenjena spominu na nekoga. Dolžina gorenja ne vpliva na dolžino časa misli nanj. Mnenja smo, da je sveča, ki gori 24 ur, popolnoma zadostna. Vse obletnice se praznujejo en dan. Tu se porajajo še druga vprašanja, a to je že druga zgodba za drugo priložnost," dodaja Kačar.