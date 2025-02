Novo pokopališče v Ankaranu bo začelo delovati marca #foto

V Ankaranu so danes predstavili novo pokopališče, ki bo ob tamkajšnji škofiji začelo obratovati s 1. marcem. Projekt, ki je trajal več kot 20 let, bo občanom ponudil 536 grobov, poslovilni objekt in polje za raztros pepela. V naslednjih dneh na občini ponujajo tudi možnost ogleda s projektantom, so povedali na novinarski konferenci.

Ankarančani so tako le dočakali novo pokopališče. Na občini ocenjujejo, da gre za najpomembnejši in največji projekt občine doslej. Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obe javni naročili je znašala 3,71 milijona evrov brez DDV.

Povsem novo pokopališče zajema 110 klasičnih grobov, 246 talnih žarnih in 180 zidnih žarnih grobov. Kot so pojasnili predstavniki občine, je 24 mest predvidenih za že umrle Ankarančane, ki počivajo na pokopališčih bližnjih občin, a bi jih svojci želeli pokopati doma.

Kot je spomnila podžupanja Barbara Švagelj, so v slovenski Istri vajeni predvsem zgodovinskih starih pokopališč z umetelno izdelanimi spomeniki, ki delujejo zelo individualno. "Na grobna polja so nekoč postavljali kapelice in skulpture, to pokopališče pa je zasnovano predvsem kot prostor spominjanja in prostor, ki v človeku vzbudi občutke," je povedala. Grobna polja so zato oblikovana minimalistično, je dodala.

Dela še niso povsem zaključena

Projekt izgradnje novega pokopališča se je začel, ko je Ankaran še spadal pod Mestno občino Koper, in sicer v času takratnega koprskega župana Dina Pucerja. Njegov naslednik Boris Popovič pa je projekt nato ustavil. Delno že zgrajeno pokopališče je bilo v letih, ki so sledila, vandalizirano, pozneje pa so ga podrli, saj je koprska občina na tem mestu načrtovala luksuzni kompleks Morska vila, je spomnila Švagelj.

"Šele ko je občina Ankaran leta 2015 začela delovati, smo lahko spet zagnali aktivnosti za gradnjo pokopališča. Ko smo že pridobili gradbeno dovoljenje in sklenili gradbeno pogodbo, pa sta se zgodila vojna v Ukrajini ter kaos na področju cen materialov in tudi dela. Nato je izbrani izvajalec odstopil od pogodbe in javno naročilo smo morali ponoviti, bilo pa je tudi veliko nepredvidenih zapletov pri sami gradnji, kot je pri tako velikem projektu v običaju," je še spomnila Švagelj.

Dela na pokopališču sicer še niso povsem zaključena. V tem in naslednjem letu nameravajo urediti še povezovalno pešpot z bližnjim naseljem. Občina pa v prihodnjih dneh ponuja več ogledov pokopališča s projektantom, in sicer v četrtek ob 16. uri in v petek ob 10. uri, nato pa še naslednji ponedeljek ob 16. uri. Predstavitev se bo začela na vhodnem trgu pokopališča.