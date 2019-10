Namesto številnih sveč na pogrebu skirnjica s sefom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je praznik, ko se spomnimo na preminule, v tem času pa Slovenci prižgejo okrog osem milijonov sveč. V podjetju Zagožen želijo uporabo sveč zmanjšati s skrinjico Sožalnico, ki bi bila namenjena finančnim prispevkom namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev.

Manj kot mesec dni je do praznika, dneva spomina na mrtve, ki Slovence uvršča v vrh med prižganimi nagrobnimi svečami na prebivalca. Številka se giblje okrog 16 milijonov sveč oziroma osem na prebivalca na leto. Pred nami so le Poljaki in Hrvati.

S številnimi prižganimi svečami, polovico od 16 milijonov naj bi jih prižgali okrog 1. novembra, nastajajo velike težave pri odvozu odpadkov. Odpadne sveče se kopičijo na pokopališčih in deponijah, saj presegajo kvote.

Zaradi odpadnih sveč interventni zakon

Država je decembra lani sprejela interventni zakon o odvozu nakopičene odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč.

Avgusta je na odvoz čakalo nekaj manj koz 700 ton odpadnih sveč, vendar država v več ponovljenih razpisih ni našla izvajalca, ki bi opravil to nalogo.

Želijo si na vsa slovenska pokopališča

Foto: Vivian R. Trebičnik Ob številnih pozivih različnih organizacij k prižiganju manj sveč smo tudi edina država na svetu, ki je morala zaradi tega sprejeti Uredbo za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato so svoj lonček k reševanju težave primaknili v družbi Zagožen.

Namesto nakupa sveč ob pogrebu so si zamislili posebno skrinjico Sožalnico, v kateri lahko posamezniki pustijo sožalna sporočila ali denarne prispevke. Pričakujejo, da jih bodo do prihodnjega leta imela vsa slovenska pokopališča.

Sožalnica je posebna skrinjica z vgrajenim sefom. "Gre za unikat, ki ga nismo zasledili še nikjer, ne pri nas ne v Evropi," je dejal Branko Potočnik, direktor podjetja Zagožen, ki je sicer specializirano za vodovode in kanalizacijo ter ima več kot 40-letno tradicijo.

Odpadkov za 60 olimpijskih bazenov

Za razvoj Sožalnice so se določili, ker želijo vplivati na zmanjšanje števila odpadnih sveč. Po njihovih podatkih vsako leto nastane 4.500 odpadkov od sveč, s čimer bi napolnili 60 olimpijskih bazenov.

Foto: Vivian R. Trebičnik

"Ker se parafin v svečah uporablja različno, glede na letni čas in temperature, se velikokrat zgodi, da nekatere zaradi neprimernih vremenskih pogojev ne zgorijo do konca. Take sveče, na žalost, komaj napol uporabljene, pristanejo na smetiščih," razlaga Potočnik.

Po njihovih podatkih svojci na pogrebu dobijo tudi do 100 zavojev sveč v vrednosti okrog dva tisoč evrov.