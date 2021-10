Pred 1. novembrom: ali res potrebujemo toliko sveč? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bi bilo pretiravanja s klasičnimi svečami in plastičnim cvetjem manj, lahko sredstva, ki bi jih sicer namenili za plastiko, namenite za nakup medicinskih pripomočkov, za zdravljenje bolnih in življenjsko ogroženih. To je namen humanitarne akcije Manj svečk za manj grobov.

Več kot deset milijonov sveč letno

Po ocenah agencije za okolje vsak Slovenec v povprečju prižge pet nagrobnih sveč na leto, kar znaša 10,5 milijona letno. Kar je na koncu odpadek in ima kljub reciklaži velik okoljski odtis.

Določene alternative klasičnim svečam so še manj prijazne, saj jih je težje reciklirati. Predvsem solarne in elektronske.

Denar raje v humanitarne namene

Prav se je spominjati svojih bližnjih, a pri tem nam ni treba pretiravati. Lahko pa jih počastimo nekoliko drugače. S prispevkom v dobrodelne namene. Ta teden namreč poteka akcija Manj sveč za manj grobov.

V zameno za prostovoljni dar darovalci prejmejo ročno izdelano zastavico sočutja, s katero se lahko okolju prijazno poklonijo spominu na preminule.

Virtualne sveče

Daruje se lahko na samih lokacijah po Sloveniji, kjer akcija poteka, pred pokopališči bodo stojnice, kjer bodo naši prostovoljci razložili, kam točno bodo ta sredstva namenjena.

So pa primerno nadomestilo tudi virtualne sveče. Na prvi tovrstni platformi Sveča manj, ki jo je pred leti zagnalo ministrstvo za okolje, danes gori skoraj 45 tisoč sveč.