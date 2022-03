Poznate glasbene rock skupine iz območja Istre? #video

Med leti 1965 in 2000 je v Istri ustvarjalo kar 24 rock skupin in vseh so se spomnili na razstavi o glasbi, ki je v 50. letih spremenila način izvajanja in poslušanja glasbe ter prispevala k oblikovanju rockovske subkulture. Kameleoni, pa tudi Faraoni, Bazar in skupina Zmelkoow - vse to so rock glasbene skupine iz Istre in prihajajo s Primorske.

Sredi 50. let prejšnjega stoletja so v Istri začeli odmevati prvi ritmi rock glasbe. Kameleoni, Faraoni, Platana, Marko Brecelj, Karamela, Bazar, Halo in Zmelkoow so le ena izmed mnogih zvenečih imen, ki so lokalne zvoke prepletali tudi s primesmi ritma in bluesa. V kulturnem stičišču Libertas so se jim poklonili z razstavo Rock Istra. Pa rock v Istri še živi?

"Jasno glasba živi in bo živela vedno in povsod, v različnih oblikah, z različno izpostavljenostjo, ampak to je nekaj, kar je človeku zelo vgrajenega v bit," je razmišljal Goga (Gorazd) Sedmak.

Frontman kultne skupine Zmelkoow dodaja, da so v Istri precej rockerski, zato ga za prihodnost rocka na tem območju ne skrbi. Je pa glasba, ki je nastajala na istrskih tleh, pustila močan pečat tudi na znanega kitarista Zdenka Cotiča.

"Mladost je norost. Name je pustila velik pečat. Mislim, da je takrat tudi pustila pečat na vso mladino, ker je bila to edina stvar, ena od redkih stvari. Danes je velik problem, ker je internet in je avtomatično to na drugem tiru," je povedal Zdenko Cotič - Coto.

Digitalizacija je glasbo spremenila

Nekoč je bilo več druženja, pripoveduje, sploh v takratnem Mladinskem kulturnem centru, kjer je igralo tudi vseh 24 bendov, vključenih v razstavo. Poudarja pa, da je digitalizacija glasbo precej spremenila.

"Ko sem jaz bil mlad, je bila kitara bojni, glavni inštrument, so bili kitaristi tisti, ki so bili glavne zvezde. Danes to ni več tako, danes je računalnik glavni. Danes je vsa glasba narejena preko računalnika, tako se tudi sliši, tako se tudi proizvaja," je dodal Coto, ki je sodeloval tudi s skupinama Halo in Bazar.

Nekoliko manj pa naj bi tehnologija posegla v alternativno glasbo in v proces njenega nastajanja.

"Z moje strani se ni kaj dosti spremenilo, je zelo podobno. Ne uporabljamo kakšne elektronike, da pobiramo nekaj dol, da bi bil to zdaj čisto drugačen proces. Je to čisto takšen rokerski proces. Riff, ritem sekcija, vokali, mogoče še dodelat aranžma, malo bacvokalov, če je treba in pač tak standard," je povedal Enco Đurđević iz skupin No limits in Link Der Wasser.

Na razstavi predstavitev glasbenih skupin

Razstava, ki bo na ogled do 2. maja, je sicer umeščena v nekdanje središče soli, v katerem je deloval prvi koprski športni klub, kasneje pa je prostor uporabljala Luka Koper. Mestna občina Koper zdaj prostor namenja različnim generacijam in urbani kulturi.

"Upam, da bomo predstavili glasbene skupine, ki delujejo sedaj v svojem rockerskem izrazu, se pravi da bomo dali možnost ne samo preteklosti ampak tudi prihodnosti rocka v Istri, ki se napoveduje," je poudarila Vesna Pajić, iz Mestne občine Koper in kustosinja razstave.

Če se vrnemo na uvodno vprašanje, ali rock v Istri še živi, je odgovor jasen: živi in še bo živel. Kot pravi Coto, je to namreč "glasba, ki ima nekaj mladega v sebi in prav zato mlade tudi privlači".