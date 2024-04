Poziv lastnikom POP TV, naj zagotovijo avtonomno delovanje uredništev

Društvo novinarjev Slovenije, Hrvaško novinarsko društvo in Sindikat novinarjev Hrvaške z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje na Slovaškem in ob tem češko korporacijo PPF, ki je lastnik televizij POP TV v Sloveniji, RTL na Hrvaškem in TV Markiza na Slovaškem, pozivajo k zagotavljanju avtonomnega delovanja vseh uredništev. Izjavo treh novinarskih organizacij si lahko v celoti preberete spodaj.

V Društvu novinarjev Slovenije, Hrvaškem novinarskem društvu in Sindikatu novinarjev Hrvaške z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogodkov na Slovaškem, kjer si vladajoča politika s premierjem Robertom Ficom na čelu prizadeva popolnoma podrediti javne in zasebne neodvisne medije, jih utišati, finančno onemogočiti in s spremembami zakonodaje celo uničiti javno radiotelevizijo, na kar je opozorila tudi Evropska zveza novinarjev.

Ob tem nas posebej skrbijo resni in popolnoma nesprejemljivi poskusi vplivanja na uredniško politiko največje komercialne televizije TV Markiza, ki je bila vsaj do nedavnega eden od najpomembnejših stebrov kritičnega, profesionalnega in nepristranskega novinarstva na Slovaškem. Z menjavo njihovega odgovornega urednika, spremembo uredniške politike in pritiski na neodvisno novinarsko poročanje novinarjev TV Markize, gledamo reprizo dogajanja, ki smo mu bili pred dvema letoma priča v Sloveniji na največji komercialni televiziji POP TV. Obe televiziji – tako TV Markiza kot POP TV – sta v lasti istega podjetja, češke korporacije PPF.

Več mednarodnih novinarskih združenj je že v primeru Slovenije PPF opozorilo, da morajo biti kapitalski interesi lastnika nevezani na delovanje neodvisnega medija, da se posli, ki jih ima mednarodna korporacija PPF s posameznimi vladami, ne smejo prepletati z novinarskim poročanjem, predvsem pa ne smejo vplivati na to, da lastniki od urednikov in novinarjev pričakujejo, da bodo servilni do vsakokratne oblasti. Na Slovaškem se dogaja ravno to – sterilizacija novinarstva, nov nekritičen pristop, prepoved postavljanja kritičnih vprašanj, trivializacija medijskega poročanja.

V lasti češke korporacije PPF je tudi hrvaška komercialna televizija RTL, ki prav tako velja za močno, profesionalno in neodvisno medijsko hišo. V zadnjem času od tam prihaja vedno več zaskrbljenih pozivov, da jih skušajo lastniki in vodstvo »nevtralizirati« pri novinarskem poročanju, da so razmere za delo vedno slabše (podobno tudi na POP TV v Sloveniji) in da je slabitev informativnih programov tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji posledica dejstva, da močan informativni program ni prioriteta lastnikov medijev, ampak prej ovira.

V vseh treh novinarskih organizacijah zato izražamo polno podporo slovaškim kolegom, obenem pa pozivamo lastnika – PPF, da zagotovi novinarskim redakcijam v vseh treh državah avtonomno delovanje, brez kapitalskih in političnih posegov v njihovo delo ter brez nastavljanja urednikov po želji aktualne politike.

Društvu novinarjev Slovenije

Hrvaško novinarsko društvo

Sindikat novinarjev Hrvaške