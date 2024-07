Požar na Krasu: ponoči na delu 400 gasilcev. Takšno je stanje v petek zjutraj.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:

06.26 Požar je pod nadzorom

06.12 Kaj se je dogajalo včeraj

"Z ekipami smo požarišče obkrožili in zadeve spravili pod nadzor, požar še ni pogašen, na določenih delih se še pojavlja tlenje materiala," je dejal Peternelj.

Trenutno izvajajo menjavo ekipe, ki bo zadolžena za čiščenje roba požarišča in končno gašenje, z upanjem, da jim bo uspelo požar danes do konca dne sanirati. To bo sicer odvisno tudi od vremena, je opozoril Peternelj. Na teren tudi danes prihajajo letalske sile, ki bodo nadaljevale gašenje.

Kot je še povedal Peternelj, trenutno ni videti odprtih žarišč in odprtih plamenov. Po njegovi oceni sicer trenutno gori še na okrog sto hektarjih površin.

"V veliko pomoč pa jim je bil tudi brezpilotni letalnik, s katerim se je nadzorovalo celotno območje," je še dejal Peternelj.

Dan po razglasitvi požarne ogroženosti na Primorskem je zagorelo v kraju Škrbina proti hribu Trstelj. Ogenj je zajel več kot 130 hektarjev površine. Požar še ni pogašen, a se ne širi in je omejen. Gasilci se spopadajo z dvema požarnima linijama, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Na terenu je bilo čez dan 70 gasilskih enot z več kot 250 gasilci, aktivirali so državni načrt zaščite in reševanja ob požaru. Poleg dveh policijskih helikopterjev so bili do 18. ure v zraku tudi dva air tractorja in dva helikopterja SV ter vojaško letalo z bazenom.